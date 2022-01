Elīna Vītola, Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots un Roberts Plūme Eiropas čempionātā Sanktmoricā izcīnīja medaļas gan individuāli, gan visi kopā arī kļuva par čempioniem stafetē. Foto: LKSF

Latvijas kamaniņu sportistiem pilns medaļu komplekts







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas kamaniņu sportisti Eiropas čempionātā Sanktmoricas trasē Šveicē izcīnīja pilnu medaļu komplektu – zelts, sudrabs un divas bronzas. Ar to arī tika likts punkts Pasaules kausa sezonai, kas mūsējiem bijusi vēsturiski veiksmīgākā un ļauj ar vēl nebijušu intrigu gaidīt Pekinas olimpiskās spēles.

Sanktmorica pērn pēc deviņu gadu pārtraukuma iekļāvās Pasaules kausa kalendārā, latviešiem trasi apgūstot ar diviem zeltiem un sudrabu. Arī aizvadītajā nedēļas nogalē latvieši lieliski sapratās ar dabiskās ledus trases virāžām. Kristers Aparjods kļuva par Eiropas vicečempionu, atpaliekot vien no austrieša Volfganga Kindla. Labākajiem sportistiem ātrums sasniedza 145 kilometrus stundā.

Aparjods Pasaules kausa kopvērtējumā pacēlās no ceturtās uz trešo vietu – šāds sasniegums mūsējiem ir pirmo reizi vīriešu konkurencē. 691 punktu iekrāja arī titulētais vācietis Fēlikss Lohs, taču pēc papildu rādītājiem trešā vieta pienācās latviešu sportistam. Pārliecinoša pirmā vieta citam Vācijas atlētam Johannesam Ludvigam, bet Gintam Bērziņam visu posmu summā – desmitā pozīcija.

Otro gadu pēc kārtas Eiropas čempionāta bronzu izcīnīja Mārtiņš Bots un Roberts Plūme. Pērn jaunā ekipāža to paveica Siguldā. Sanktmoricā viņiem sezonas otrais pjedestāls un kopvērtējumā astotā vieta. Andrim un Jurim Šiciem neizdevās piepildīt mērķi par lielā globusa iegūšanu – piektā vieta, summā atkrītot uz otro pozīciju aiz posma uzvarētājiem Tonija Egerta un Sašas Benekena no Vācijas. Brāļi bija līderi no otrā līdz pat pirms­pēdējam posmam. Viņiem kopvērtējumā otrā vieta otro gadu pēc kārtas.

Eiropā bronza arī Elīnai Vītolai, bet Elīzai Tīrumai – sestā vieta, un kopvērtējumā pieredzējušajai sportistei labākais rezultāts karjerā – piektā pozīcija. Galveno globusu pēc gada pārtraukuma atguva vāciete Jūlija Taubica.

Stafetē Vītola, Aparjods un Bots ar Plūmi kļuva par Eiropas čempioniem un Pasaules kausa kopvērtējumā Latvija ieguva otro vietu aiz Vācijas.

Eiropas čempionāts renes sportā ir viens no sezonas svarīgākajiem brīžiem – ar veiksmīgu startu var nopelnīt gan valsts prēmijas, gan vietu Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā. Laureāti par šo starpposmu var būt gandarīti, taču galvenais, protams, priekšā – Pekinas olimpiskās spēles. Kamaniņu sporta izlase būs pirmo Latvijas sportistu vidū, kas 26. janvārī lidos uz Ķīnu.

Rezultāti. KAMANIŅU SPORTS

Eiropas čempionāts

* Vīrieši. 1. V. Kindls (Austrija) 2:10,246, 2. K. Aparjods +0,021, 3. N. Glairšers (Austrija) +0,300, 12. G. Bērziņš +1,031, 15. A. Dārznieks +1,212.

* Sievietes. 1. N. Gaizenbergere (Vācija) 1:49,190, 2. M. Egle (Austrija) +0,155, 3. E. Vītola +0,266, 6. E. Tīruma +0,745, 10. S. Bērziņa +0,951, 13. K. Aparjode +1,063.

* Divnieki. 1. T. Egerts/S. Benekens 1:47,209, 2. T. Vendls/T. Arlts (abi Vācija) +0,113, 3. M. Bots/R. Plūme +0,249, 5. A. Šics/J. Šics +0,317.

* Stafete. 1. Latvija 2:47,101, 2. Vācija +0,127, 3. Krievija +0,675.