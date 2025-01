“Dienvidpols ir sasniegts 2025.gada 14.janvārī!” tā soctīkla vietnē “X” paziņojis latviešu alpīnists un zemessargs Juris Ulmanis, kurš 2024.gada 28.decembrī bija devies ekspedīcijā uz Dienvidpolu iniciatīvas “Sunflowers for freedom” ievaroS, lai atgādinātu pasaulei par netaisnīgo karu Ukrainā un aicinātu ziedot Ukrainas brīvības cīnītāju atbalstam.

Ulmanis publicējis soctīklā “X” vairākus foto no Dienvidpola, turot rokā gan Latvijas, gan Ukrainas karogus. Alpīnists Ulmanis ir uzkāpis visu kontinentu augstākajās virsotnēs. 2025.gada 3.janvārī viņš sāka 16 dienu garu ekspedīciju, lai ar slēpēm mērotu ceļu no 89 platuma grāda līdz ģeogrāfiskajam Dienvidpolam Antraktīdā, kur bija paredzēts nogādāt Ukrainas un Latvijas karogus.

“Ukrainas karogs Dienvidpolā, lai vāktu līdzekļus dzīvību glābšanai Ukrainā. Pirksti ir apsaluši. Ar laiku tie sadzīs. Tas, kas nedziedēs, ir nepalīdzēt Ukrainai uzvarēt!” tā socīklā “X” paveikto apraksta pats Ulmanis, pievienojot ierakstam fotogrāfijas no Dienvidpola. Viņa ierakstu komentē Valts: “Latvietis ar lielo burtu! Juris Ulmanis @Jurisu ar slēpēm 14.janvārī sasniedzis Dienvidpolu. Latvieši var! Izcils sasniegums! Atgādināšu, ka Juris nesen uznesa Latvijas un Ukrainas karogus Everestā.”

The flag of Ukraine🇺🇦 at the South Pole🇦🇶 to fundraise to help save lives in Ukraine. Fingers are frostbitten. In time, they will heal. What will not heal, is not helping Ukraine win! Let us help in the fight against ruZZia by donating to: https://t.co/AvDIbqUBRZ w/ @U24_gov_ua pic.twitter.com/O6uZkAQ1XA

