Foto – Leta/AFP

Komiķis Saša Barons Koens uzņēmis turpinājumu savai 2006.gada filmai “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” (“Borats: Amerikas kultūras mācība par labu dižajai Kazahstānai”) un kompānija “Amazon” to plāno laist klajā pirms ASV prezidenta vēlēšanām 3.novembrī.

Straumēšanas gigants otrdien apstiprināja, ka ieguvis tiesības uz filmu visā pasaulē. Tās nosaukums ir “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan” (“Borats: Pornogrāfiska mērkaķa dāvana vicepremjeram Mihaelam Pensam par labu nesen sarukušajai Kazahstānas tautai”).

Visu vasaru tika baumots, ja filma tiek slepeni veidota pandēmijas laikā. Jūlija sākumā ASV prezidenta Donalda Trampa privātais advokāts un bijušais Ņujorkas mērs Rūdijs Džuliāni izsauca policiju, sūdzoties par Koenu, kurš bija iejuties savā tēlā. “Šis puisis parādās, skraidot trakā, es teiktu rozā transpersonas tērpā. Tas bija rozā bikini, ar mežģīnēm,” Džuliāni pastāstīja tīmekļa izdevumam “Page Six”.

Jūnijā Koens parādījās ultralabējo mītiņā Olimpijā Vašingtonas štatā, uzdodoties par pasākuma sponsoru. Viņš vadīja pūli, liekot tam dziedāt rasistisku dziesmu.

“Borats” tūlīt pēc iznākšanas 2006.gadā iekaroja skatītāju un kritiķu simpātijas, taču Kazahstānas lauku dzīves satīriskais attēlojums izraisīja sašutumu bijušajā padomju valstī.

16 miljonu cilvēku apdzīvotajā valstī filmas izplatīšana tika aizliegta, kā arī liegta pieeja Koena mājaslapai.