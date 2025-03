Akropole Atēnās, Grieķija Foto. Scanpix/Angelos Tzortzinis/dpa

Grieķija ir sapņu galamērķis ikvienam vēstures un kultūras cienītājam, taču pirms dodaties izpētīt Akropoli vai Delfu drupas, pārliecinieties, ka jūsu apavi atbilst vietējiem noteikumiem. Grieķijas varas iestādes 2009. gadā ieviesa stingrus ierobežojumus attiecībā uz apaviem, lai pasargātu senās vietas no bojājumiem.

Kāpēc Grieķijā ir aizliegti augstpapēžu apavi kultūras pieminekļos?

Grieķija ir viena no pasaules bagātākajām valstīm vēsturiskā mantojuma ziņā. No varenās Atēnu Akropoles un Delfu orākula vietas līdz Knosas pilij Krētā un Epidauras teātrim. Katrs no šiem objektiem ir ne tikai tūristu iecienīts apskates punkts, bet arī neaizstājama daļa no cilvēces kultūras vēstures.

Tomēr vēsture ir trausla. Grieķijas senās drupas un marmora grīdas gadsimtu gaitā ir piedzīvojušas neskaitāmus bojājumus, sākot ar dabas apstākļu ietekmi un beidzot ar miljoniem tūristu, kas ik gadu tās apmeklē. Augstpapēžu kurpes var nopietni bojāt šīs senās virsmas, atstājot neatgriezeniskus bojājumus. Turklāt asas papēžu malas var saskrāpēt un pat sašķelt vēsturisko akmeni, kurš laika gaitā ir kļuvis daudz trauslāks.

Lai saglabātu šos vēsturiskos pieminekļus pēc iespējas labākā stāvoklī, 2009. gadā Grieķijas valdība pieņēma stingrus ierobežojumus, aizliedzot vēstures pieminekļus apmeklēt augstpapēžu kurpēs.

Kādos vēstures pieminekļos augstpapēžu kurpes ir aizliegtas? Augstpapēžu kurpes ir aizliegtas visos galvenajos Grieķijas kultūras pieminekļos, tostarp Atēnu Akropolē, Delfu drupās, Epidauras teātrī un Knosas pilī Krētā. Ierobežojumi attiecas arī uz daudzām citām vēsturiskajām apskates vietām.

Kādas var būt sekas, ja vēstures pieminekļus apmeklēsiet nepiemērotos apavos?

Grieķijas kultūras pieminekļu uzraugi ir ļoti rūpīgi un īpaši pievērš lielu uzmanību noteikumu ievērošanai. Ja ieradīsieties augstpapēžu kurpēs, jums var tikt atteikta ieeja objektā. Uzraugi var pieprasīt jums novilkt apavus un turpināt ekskursiju basām kājām. Taču, dažkārt var gadīties arī, ka par noteikumu neievērošanu var tikt izteikts brīdinājums vai pat piešķirts naudas sods 900 eiro apmērā.

Grieķija ir valsts, kas lepojas ar savu vēsturisko mantojumu, un, lai arī augstpapēžu kurpes var šķist nekaitīgs modes elements, tās var radīt lielu kaitējumu. Tāpēc, dodoties uz šo burvīgo zemi, atstājiet papēžus vakara izklaidēm un izvēlieties ērtus, piemērotus apavus kultūras pieminekļu apmeklējumam.