Podziņu telefonu renesanse: pasaulē novērots pieprasījuma noriets pēc viedtālruņiem

Kristīne Stepiņa, "Latvijas Avīze"

Pasaulē vērojams pieprasījuma noriets pēc viedtālruņiem un intereses pieaugums par podziņu telefoniem. Tomēr Latvijā podziņu aparātus pagaidām pērk maz.

Pēdējā laikā būtiski auguši mobilo podziņu telefonu pārdošanas apjomi. BBC ziņo, ka pērn visā pasaulē tādus iegādājušies teju miljards cilvēku, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2019. gadā. Savukārt viedtālruņus 2021. gadā nopirkuši 1,4 miljardi cilvēku, kas ir par 12,5% mazāk nekā 2020. gadā.

Šie skaitļi liek aizdomāties, ka daļa pasaules iedzīvotāju, turklāt ne tikai vecāka gada gājuma un ar mazāku rocību, turpina būt uzticīgi sākotnējai mobilā tālruņa versijai, iespējams, tādējādi izdarot apzinātu izvēli par labu atkarības mazināšanai no laika zagļiem, starp kuriem vienu no vadošajām pozīcijām ieņem viedtālruņi.

“Var pamatoti teikt, ka mūsdienās viedtālruņa iespēja savienot zvanus un sūtīt īsziņas ir gandrīz blakusfunkcija. Vied­tālrunis pamatā ir izklaides centrs, ziņu ģenerators, navigācijas sistēma, dienasgrāmata, vārdnīca un maks,” secina tehnoloģiju eksperte, Oksfordas universitātes mākslīgā intelekta vecākā zinātniskā līdzstrādniece profesore Sandra Večtere.

Mobilajiem podziņu telefoniem salīdzinājumā ar viedtālruņiem ir ierobežota funkcionalitāte – ar tiem var tikai veikt zvanus, sūtīt un saņemt īsziņas, ja paveicas – klausīties radio vai nofotografēt pavisam vienkāršas bildes, uzspēlēt deviņdesmitajos gados tik populāro spēli “Čūska”, bet tiem nav pieejas internetam, aplikācijām vai kādām populārām lietotnēm.

Somu kompānijas “Nokia” ražotais mobilais podziņu telefons “Nokia 3310”, ko uzņēmums sāka ražot 2000. gadā, kļuva par dižpārdokli – visu laiku visveiksmīgāko telefona modeli uzreiz aiz “Nokia 1100”, ar vairāk nekā 126 miljoniem pārdotiem eksemplāriem. Cits podziņu telefonu ražotājs – ASV uzņēmums “Light Phone” – ražo nedaudz gudrākus aparātus nekā pārējie šīs nišas tirgus dalībnieki – šie tālruņi ļauj lietotājiem klausīties mūziku un podkāstus, kā arī izveidot “Bluetooth” savienojumu ar austiņām.

Tomēr uzņēmums sola, ka tā tālruņos nekad nebūs pieejas sociālajiem medijiem, klikšķināmu ziņu, e-pasta, interneta pārlūkpro­grammas vai jebkādas citas nepārtrauktu trauksmi izraisošas informācijas plūsmas. Pagājušais gads “Light Phone” ir bijis finansiālā ziņā visveiksmīgākais, par spīti tam, ka šie podziņu telefoni ir vieni no dārgākajiem – to cenas ir, sākot no 99 ASV dolāriem, pārdošanas apjomi ir pieauguši par 150% salīdzinājumā ar 2020. gadu.

Latvijā pamata satraukumam par patērētāju gaumes maiņu šobrīd nav, jo nav novērota tendence atteikties no vied­tālruņiem. “Pārdoto podziņu telefonu skaits gada griezumā joprojām ir ļoti neliels – mazāk par 1000 telefoniem gadā, un šāda situācija izteikti vērojama kopš 2018. gada.

Lielākoties podziņu telefonus iegādājas seniori, un nereti klienti tos izvēlas kā pagaidu ierīci vai nopērk audzinošos nolūkos savām atvasēm – ierobežotās funkcionalitātes dēļ ierīce ir kā pirmais telefons mazākiem bērniem vai kalpo kā zināma veida sods vecākiem skolniekiem,” vērtē “LMT Retail&Logistics” valdes priekšsēdētājs Rinalds Kalniņš.