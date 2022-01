Swedbank galvenā ēka Stokholmā FOTO: EPA/LETA/Scanpix

"Rodas sajūta, ka cilvēks bez interneta tagad nevienam nav vajadzīgs." Bankai nerūp mājās sēdoši pensionāri







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Manai mammai ir 80+ un konts “Swedbank”. Pavisam drīz viņas bankas kartei beidzas derīguma termiņš. Saku mammai, lai neuztraucas, karti atsūtīs pa pastu un viss būs kārtībā. Ak, es naivā!” savu stāstu nolēmusi publiskot madoniete Līga.

“Pēc kodu karšu atcelšanas internetbankas lietošana man kļuva par sarežģītu, nolēmu no tās atteikties, apmeklējot “Swedbank” filiāli 2020. gada novembrī. Tur mani pierunāja parakstīt dzīvesvietas apdrošināšanas līgumu, tagad netieku no šīm saistībām vaļā,” redakcijai raksta pensionāre Brigita (80+) no Ugāles.

Līdztekus neapmierinātībai par garajām rindām un ilgo gaidīšanu, lai cilvēki, kuri ikdienā nelieto internetbanku vai citus elektroniskos rīkus, varētu tikt, piemēram, pie sava vakcinācijas sertifikāta izdrukāšanas, arvien vairāk parādās arī sūdzību par riņķadančiem bankas pakalpojumu izmantošanā.

Filiāli slēdz, solīto nepilda

“Kad Madonā pirms vairākiem gadiem slēdza “Swedbank” filiāli, bija solījums vismaz reizi mēnesī nodrošināt klātienes pakalpojumus. Šis solījums ir izkusis kā sniegs.

Mammai tagad jāmaina bankas karte, un nekad nevarēju iedomāties, ka tā būs tāda pro­blēma!

Zvanu uz banku, pēc 26 minūtēm tieku pie sarunas. Izklāstu vajadzību un saņemu atbildi – karte ir gatava un atrodas tuvākajā filiālē Jēkabpilī. Laipnajai darbiniecei skaidroju, ka senioram nav internetbankas un ka veselības dēļ uz Jēkabpili nevar aizbraukt. Atkal skaidrojums par kartes aktivizēšanu internetbankā ar kodu kalkulatoru, ja nav “smārta”. Tā turpinājām sarunu pa riņķi vien, līdz man apnika,” savu sašutumu neslēpj Līga Fiļipova.

Viņas mamma dzīvojot 4. stāvā. Lifta nav, vienīgā nokļūšana ārpus dzīvokļa – pie dakteriem, kas notiekot ar pilsētas sociālā dienesta darbinieku palīdzību.

Iespējas, lai risinātu problēmu, viņai tagad esot vairākas – kārtot notariālu pilnvaru, kura izsaukums uz mājām maksā vismaz 50 eiro, organizēt mammas aizvešanu uz pilsētas “sociālajiem”, kur ar iesniegumu mammas pensiju var pārskaitīt uz meitas kontu vai mainīt banku u. c.

Taču šīs visas “procedūras” ir papildu izmaksas, turklāt tās jāspēj organizēt darba dienās un darba laikā.

Līga strādā Madonas bibliotēkā. Palīdzība cilvēkiem, kuri nelieto internetu, ir viņas ikdiena: “Rodas sajūta, ka cilvēks bez interneta tagad nevienam nav vajadzīgs. Ja esi vecs un nevarīgs, vēl jo vairāk… Kur palikuši slavenie saukļi, ka visiem vienādas tiesības, ka pakalpojums vērsts uz cilvēku?

Aktīvi visu digitalizējot un it kā atvieglojot dzīvi, viss pāriet tikai uz viedtālruni vai datoru, alternatīvu praktiski nav! Kāda tagad bezpalīdzība laukos ir ne tikai senioriem, bibliotēkā redzu vai katru dienu.

Kas attiecas uz mammas karti – domāju noformēt viņas pensiju pastā ar piegādi mājās. Šķiet, ka lēmējiem bankās un citur “augšā” nav vecāku, ka visi ir jauni, perspektīvi un dzīvo tikai Rīgā,” rūgtajā pieredzē dalās Līga Fiļipova.

Pierunā noslēgt papildu saistības

Ugālniece Brigita stāsta, ka 2020. gada nogalē devusies uz “Swedbank” Talsu filiāli, lai apmainītu savu bankas karti.

Tā kā pēc digitālo drošības rīku maiņas internetbankas lietošana viņai kļuvusi par sarežģītu, pensionāre nolēmusi no tās atteikties.

Savukārt laipnā bankas darbiniece seniori pierunājusi uz gadu noslēgt apdrošināšanas līgumu mājoklim. Tajā pašā laikā bankas darbiniece viņu pierunājusi parakstīt arī pilnīgi nevajadzīgus dokumentus par rēķinu automātisko apmaksu un pieteikumu par e-rēķinu saņemšanu, lai gan viņa bankas pārstāvei pateikusi, ka no internetbankas atsakās.

Pēc gada terminētais apdrošināšanas līgums neesot pārtraukts, no pensijas turpinot noņemt maksājumus 5,49 eiro mēnesī. Pensionāre 2021. gada decembrī par to zvanījusi uz banku, kur pateikts, ka līgums droši vien automātiski esot pagarināts, taču, lai noskaidrotu detaļas, viņai… jāierodas bankas filiālē.

Pensionāres meitai bankā paskaidrots, ka mātei esot nosūtīta informācija internetbankā par spēkā esošā līguma pagarināšanu. Atteikums nav saņemts. Lai situāciju atrisinātu, esot trīs iespējas: aizvest uz filiāli, nokārtot notariāli apstiprinātu pilnvaru, izņemt visu naudu no konta pensijas ieskaitīšanas dienā, lai apdrošināšanas maksas dienā konts būtu tukšs.

Pēc diviem vai trim mēnešiem banka apdrošināšanas līgumu pārtraukšot bez soda procentiem un parāda piedzinēju iesaistīšanas.

Uz “Latvijas Avīzes” jautājumiem par Ugāles pensionāri un filiāļu slēgšanu “Swedbank” mediju attiecību pārstāvis Jānis Krops atbildēja: “Konkrētajā gadījumā ir neliels izpratnes misēklis, jo internetbanka ir bez maksas pieejama visiem klientiem un to var vai nu lietot, vai nelietot, bet ne gluži izslēgt.

Tāpēc klientei noteikti nebija nepieciešams mērot visu tālo ceļu līdz filiālei, lai atslēgtu internetbanku. Bankas pakalpojumus var izmantot arī bez internetbankas, piemēram, senioriem ir iespēja veikt dažādas darbības, tostarp veikt maksājumus arī pa telefonu – zvanot pa Konsultāciju centra tālruni.

Šī nebūs internetbankas izmantošana, tomēr autorizēt klientu tāpat būs nepieciešams, jo bankas darbinieks nevar apkalpot klientu, nepārliecinoties par klienta identitāti.

Savukārt, ja klients jau cienījamā vecumā ir nonācis līdz atziņai, ka pašam kārtot ikdienas pakalpojumus paliek par sarežģītu, tad gan vietā ir ieteikums vērsties pie tuviniekiem un nokārtot pilnvarojuma tiesības. Tāpēc šajā gadījumā arī meitu ir iespējams pieslēgt kā klienta internetbankas papildlietotāju.

Viss, kas nepieciešams šādam pilnvarojumam, vienu reizi abām kopā apmeklēt filiāli, nokārtot savstarpējo pilnvarojumu un vairāk par šādiem sarežģījumiem galvu nelauzīt.”