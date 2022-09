Policija aizdomās par divu personu slepkavības mēģinājumu meklē bijušos uzņēmējus

Valsts policijas Rīgas Latgales iecirknis Gogoļa ielā 7a, 31.08.2022. Edijs Pālens/LETA

Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību atrast aizdomās par divu personu slepkavības mēģinājumu meklētus bijušos uzņēmējus.

Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes lietvedībā atrodas kriminālprocess par divu personu slepkavības mēģinājumu, ja tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā, pielietojot šaujamieroci.

Policija aizdomās par sevišķi smaga noziedzīga nodarījuma izdarīšanu meklē 1984.gadā dzimušo Alanu Ahmetovu un 1988.gadā dzimušo Sergeju Špikovu.

Ahmetovs ir sportiskas miesasbūves, uz labā pleca un rokas viņam ir tetovējums. Špikovs ir sportiskas miesasbūves, bet uz muguras viņam ir liels tetovējums.

“Firmas.lv” informācija liecina, ka Ahmetovam savulaik piederējis transportlīdzekļu tirgošanas uzņēmums “Auto cenu paradīze”, kurš likvidēts 2019.gadā. Špikovam līdz pat šī gada vasarai daļēji piederēja uzņēmums “VS Street Food”, kurš it kā pārstāvējis informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu nozari. Ar uzņēmumu bijusi saistīta kafejnīca Rīgā, Dzirnavu ielā. Špikovs uzņēmuma īpašnieks bija laikā no 2020.gada septembra līdz šī gada vasarai, kad uzņēmums likvidēts.

LETA arhīvs liecina, ka Špikovs bija viens no apsūdzētais krimināllietā par izspiešanu organizētā grupā. Lietā kopumā bija apsūdzēti astoņi vīrieši un daži no viņiem darbojās parādu piedziņas kompānijā “Arvik”. Apsūdzētie noslēdza vienošanos ar lietas prokurori un 2018.gadā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa piespriedusi cietumsodus un nosacītu brīvības atņemšanu. Piespriestais brīvības atņemšanas laiks sakritis ar to laiku, kas jau pavadīts aizturēšanā un apcietinājumā.

Gadījumā, ja iedzīvotāji atpazīst kādu no šiem vīriešiem un zina viņu atrašanās vietu vai jebkādu cita informāciju, kas var noderēt izmeklēšanā, likumsargi aicina nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuriem 26 811 122 vai 110. Anonimitāte garantēta.

Valsts policija aicina arī pašus meklēšanā izsludinātos vīriešus labprātīgi pieteikties policijā.

Policija brīdina – vīrieši var būt bīstami, tāpēc aicina nemēģināt viņus aizturēt pašiem, bet gan nekavējoties zvanīt policijai.