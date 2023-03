Policisti nav pastnieki! Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt arī aplikācijā, tiks paplašinātas tā iespējas Ieteikt







6. martā no Celu satiksmes drošības padomes sēdes nākušas ļoti daudzas tēzes, kas saistītas ar ceļu satiksmi Latvijā. Viena no tām bija, ka Valsts policija rosinās izmaiņas regulējumā, lai paplašinātu saskaņotā paziņojuma noformēšanas iespējas, kā mērķis ir samazināt policijas izbraukumu skaitu uz maznozīmīgiem ceļu satiksmes negadījumiem. TV24 raidījums “Uz līnijas” VP Satiksmes drošības pārvaldes priekšniekam Jurim Jančevskim vaicāja, kā šis tiks virzīts uz priekšu.

Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai šos priekšlikumu virzītu uz priekšu tiesiskā regulējumā. Mērķis ir panākt, ka policija izbrauc uz nopietnajiem negadījumiem, kur ir pienākums tos reģistrēt un veikt procesuālās darbības, un vienlaikus lai policijai nav jāreaģē un jāizbrauc uz maznozīmīgiem negadījumiem, kur ir iespējams visu nokārtot pašu negadījuma dalībnieku starpā ar saskaņoto paziņojumu.

Tādā veidā policija resursus varētu veltīt nopietnākām lietām, ātrāk uz tām reaģēt, tā par ieguvumiem no jaunās kārtības stāsta Jančevskis.

Ir plānots paplašināt saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas. kas mainīsies, ko tas nozīmē?

Tiek domāts par to, lai paplašinātu iespējas pašiem negadījumā iesaistītajiem tikt galā. Piemēram, ir situācija, kad negadījumā iesaistītais ir bojājis trešās personas mantu

(iebraukts kādas sētas žogā) – līdz šim nebija iespējams iztikt bez policijas saukšanas, bet nākotnē plānots, ka saskaņotais paziņojums varēs tikt sastādīts kopā ar bojātā žoga saimnieku.

Šobrīd ir spēkā aizliegums sastādīt saskaņoto paziņojumu, ja transportlīdzeklim ir bojājums, kas aizliedz turpināt kustību, piemēram, pārsista dzesēšanas sistēma, tad ir jāsauc Valsts policija. Bet turpmāk arī šādos gadījumos varētu būt iespēja iztikt ar saskaņoto paziņojumu, šādu piemēru min Jančevskis.

Viņš arī skaidro, ka negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem nav saskaņotā paziņojuma, tad to ir iespējams aizpildīt elektroniski – ir aplikācija. Par to gan daudz nezina. Saņemot izsaukumus uz negadījumu, policija informē par šo iespēju, ko daudzi arī izmantojot. Kā lietas no ikdienas

Jančevskis min, ka policija reizēm mēdz būt arī kā pastnieki – saņemot zvanu par izsaukumu uz maznozīmīgu negadījumu, policija aizved negadījuma dalībniekiem šo saskaņotā paziņojuma veidlapu un pārliecina cilvēkus to aizpildīt,

bet tas nav pareizi – tā tiek tērēts gan savs, gan policijas laiks