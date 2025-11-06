Policija gatavojas vakara protestam Doma laukumā 162

LA.LV
13:31, 6. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Videonovērošana, liels skaits apsargu, operatīvās zonas, konfliktsituāciju gadījumā arī ūdensmetēji un steki – Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāj, ka šāds nodrošinājums paredzēts, lai uzturētu kārtību šodien Doma laukumā paredzētajā protestā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Eksperti atklāj 5 uztura bagātinātājus, kuri šoruden glābs tavu imunitāti: nē, sarakstā nav D vitamīna
Šāds skats vērojams ilgu laiku… Saeimas ārkārtas sēdē redzamā deputātu attieksme “izsit korķus”
“Man riebjas veids, kā to pasākumu ir sačakarējuši” – karstā reportāža no soctīkliem par Doma laukumā notiekošo 44
Lasīt citas ziņas
Domājot par gaidāmo protesta akciju, policija ņēmusi vērā 2009.gada 13. janvāra nemierus Vecrīgā.

Toreiz valstī pastiprinājās bezdarbs un sociāli ekonomiskā spriedze un iedzīvotāji, paužot savu neapmierinātību, tika aicināti doties protesta akcijā, kas pārauga grautiņā un sadursmē ar policiju un par kuru vēlāk tika ierosināts kriminālprocess.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Klaja necieņa pret tiem, kuri ievēro noteikumus…” no Mazā Baltezera izcelts kārtējais nelegālais tīkls
“Ir panākts progress, bet abas puses neuzticas viena otrai!” Tramps sola jaunu pieeju kara izbeigšanai Ukrainā
“Trīs mērķēti šāvieni…” Krievijas karavīram Ukrainā piespriests mūža ieslodzījums

Toreiz kā policists šajos nemieros amata pienākumus pildījis arī Edgars Rudzītis, tāpēc labi atceras notikušo.

Lai situācija neatkārtotos, paredzēti vairāki veidi, kā nodrošināt miermīlīgas akcijas norisi.

Viens no tiem – videonovērošanas kameras, kas jau tiek izmantotas ikdienā Doma laukumā.

“Mums ir iegādāts arī, kā mēs to saucam, video tornis. Kameras, ko vedam uz pasākumiem, kuros nav pastāvīga pieslēguma vai ir apgrūtināta novērošana. Valsts

policijas rīcībā ir arī ūdensmetēji, steki, bet par to izmantošanas kārtību lēmumu pieņem brīdī, kad ir kāda konfliktsituācija,”

teic Rudzītis.

Runājot par pūļa pārvaldīšanu, viņš stāsta, ka šovakar būs liels drošības uzturētāju skaits no organizatoru puses, un tie būs nevis policisti, bet apsardzes darbinieki, kuru uzdevums būs sekot līdzi, lai cilvēki neradītu lielus sablīvējumus.

“Esam paredzējuši arī operatīvās zonas, kas nodrošinās operatīvā transporta piekļūšanu kādai kritiskai vietai.

Ir paredzēts laukumu sadalīt daļās. Pēc būtības šim jābūt miermīlīgam protestam, jo valsts nodrošina miermīlīga protesta izpaušanas formas, ne agresijas. Tāpēc

agresijas gadījumos policijai būs attiecīgi jārīkojas.”
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. Protesti nebeidzas: vakar 5000 iedzīvotāju izgāja ielās, bet šodien to dara pretējā viedokļa atbalstītāji
FOTO, VIDEO. “Darbinieces izskrēja bruņojušās ar katlu vākiem”, “Kleinbergs ar bijušo” un citi spilgtākie mirkļi no vērienīgā protesta pie Saeimas
“Beidziet mānīt Latvijas sabiedrību!” Linda Liepiņa izplūst emocijās un “atmasko” dažus deputātus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.