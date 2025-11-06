Policija gatavojas vakara protestam Doma laukumā 162
Videonovērošana, liels skaits apsargu, operatīvās zonas, konfliktsituāciju gadījumā arī ūdensmetēji un steki – Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāj, ka šāds nodrošinājums paredzēts, lai uzturētu kārtību šodien Doma laukumā paredzētajā protestā pret izstāšanos no Stambulas konvencijas.
Toreiz valstī pastiprinājās bezdarbs un sociāli ekonomiskā spriedze un iedzīvotāji, paužot savu neapmierinātību, tika aicināti doties protesta akcijā, kas pārauga grautiņā un sadursmē ar policiju un par kuru vēlāk tika ierosināts kriminālprocess.
Toreiz kā policists šajos nemieros amata pienākumus pildījis arī Edgars Rudzītis, tāpēc labi atceras notikušo.
Viens no tiem – videonovērošanas kameras, kas jau tiek izmantotas ikdienā Doma laukumā.
“Mums ir iegādāts arī, kā mēs to saucam, video tornis. Kameras, ko vedam uz pasākumiem, kuros nav pastāvīga pieslēguma vai ir apgrūtināta novērošana. Valsts
teic Rudzītis.
Runājot par pūļa pārvaldīšanu, viņš stāsta, ka šovakar būs liels drošības uzturētāju skaits no organizatoru puses, un tie būs nevis policisti, bet apsardzes darbinieki, kuru uzdevums būs sekot līdzi, lai cilvēki neradītu lielus sablīvējumus.
Ir paredzēts laukumu sadalīt daļās. Pēc būtības šim jābūt miermīlīgam protestam, jo valsts nodrošina miermīlīga protesta izpaušanas formas, ne agresijas. Tāpēc