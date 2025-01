Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija Rīgā. FOTO: Ieva Čīka/LETA

Policija lūdz sākt kriminālvajāšanu pret JVLMA pasniedzēju Kupču, kuru apsūdz par seksuālu uzmākšanos studentēm







Valsts policijas (VP) Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 4. nodaļa šā gada šā gada 24. janvārī pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā par noziedzīgo nodarījumu pret personu tikumību un dzimumneaizskaramību, kas kvalificēti Krimināllikuma 159. panta pirmajā daļā un Krimināllikuma 160. panta pirmajā daļā par dzimumaktu veikšanu ar personu pret tās gribu, izmantojot uzticību un autoritāti. Par šo noziedzīgo nodarījumu veikšanu aizdomās tiek turēts 59 gadus vecais pasniedzējs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), tā portālu LA.LV informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Lāsma Greidāne.

2024. gada 8. martā Latvijas Televīzijas raidījuma “Kultūršoks” autore veidoja sižetu par seksuālu uzmākšanos JVLMA, kurā anonīmi intervētas 7 sievietes. Personas, kuras tika intervētas sižetā, vēlējās palikt anonīmas un lūdza neizpaust trešajām personām identificējošu informāciju. Raidījuma “Kultūršoks” sižetā paustā informācija izraisīja plašu sabiedrības rezonansi.

Īsi pēc tam, 2024. gada 13. martā, Valsts policija saņēma arī JVLMA rektora iesniegumu ar lūgumu izvērtēt raidījumā paustās ziņas un nekavējoties tika uzsākta resoriskā pārbaude. Lai arī policijai ir ziņas par vismaz piecām studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuāla rakstura noziegumiem, tikai divas no studentēm bija gatavas ar policiju sadarboties. Turklāt secināts, ka viena no audzēknēm ir cietusi ilgstoši – 10 gadus.

Jau sākotnēji policija guva ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas bija par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas vairākas procesuālās un izmeklēšanas darbības, vairākas nopratināšanas, aptaujas, lai procesuāli nostiprinātu iegūtās ziņas. Kopumā kriminālprocesā liecības iegūtas vairāk kā no 60 personām.

Liecības norāda uz to, cik lielā mērā pasniedzējs ir bijis autoratīvs komunikācijā ar studentiem, ieņemot “monopolu” mūzikas nozarē. No viņa viedokļa studiju un ne tikai studiju laikā bija atkarīgs katrs students. Būdams viens no ietekmīgākajiem mūziķiem attiecīgajā nozarē, tieši viņš nodarbojās ar vairākiem projektiem un mūzikas pasākumu organizēšanu un realizēšanu Latvijā un citās Baltijas valstīs. Ņemot vērā iepriekš minēto JVLMA gan esošie, gan bijušie studenti, kuri tika iesaistīti šo pasākumu realizēšanā, bija faktiski atkarīgi no konkrētā pasniedzēja.

Tāpat noskaidrots, ka JVLMA pasniedzējs, būdams vadošajos amatos un apzinoties savu autoritāti un ietekmi, ieguva studējošo uzticību un gandrīz pilnīgu psiholoģisko pakļāvību viņam. Pasniedzējs ar studentēm bija izveidojis pakārtotas attiecības, kurās studentes pilnīgi viņam uzticējās un pakļāvās, kā arī bija psiholoģiski atkarīgas no pasniedzēja. Un tajās ar cietušo pilnīgu pakļāvību un uzticēšanos viņam, pret pašu gribas tika veiktas dažāda rakstura seksuālas darbības. Studentes baidījās kādam sūdzēties un atklāt notikušā faktus.

Par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu 59 gadus vecais JVLMA pasniedzējs kriminālprocesā tika atzīts par aizdomās turēto. Vienlaikus tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – noteiktas nodarbošanās aizliegums, ar ko viņam tika liegts turpināt pildīt izglītības iestādē savus pienākumus.

Pirmstiesas izmeklēšanā ir savākti pierādījumi aizdomās turētā vīrieša saukšanai pie atbildības pēc Krimināllikuma 159. panta pirmās daļas un Krimināllikuma 160. panta pirmās daļas. Un šā gada 24. janvārī kriminālprocess nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Kriminālprocess 24.janvārī nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai. Prokuratūrā aģentūra LETA uzzināja, ka līdz februāra sākumam prokurorei jāizlemj, vai celt apsūdzību.

Kā šodien aģentūru LETA informēja JVLMA sabiedrisko attiecību speciāliste Paula Prauliņa, augstskola ir izbeigusi darba attiecības ar Kupču. Rīgas apgabaltiesa nesen nospriedusi atjaunot Kronlaku akadēmijas pasniedzēja amatā.

VP aģentūrai LETA apliecināja, ka policijas lietvedībā nav citu kriminālprocesu saistībā ar akadēmijas pasniedzēju iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret studentēm. JVLMA padome arī izteica neuzticību JVLMA rektoram Guntaram Prānim un aicināja viņu atkāpties no amata. Vēlāk Prānis paziņoja par atkāpšanos.

Par JVLMA jauno rektori tika ievēlēta Ilona Meija.