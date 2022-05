Polijas nacionālās aviokompānijas reisu grafiku būtiski draud ietekmēt nedēļas nogalē plānotais streiks. Foto: Evija Trifanova/LETA

Polijā streiko lidojumu kontrolieri







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sākot ar svētdienu, Polija ierobežos divu Varšavas lidostu darba laiku, jo turpinās strīds starp valsts gaisa satiksmes vadības iestādēm un lidojumu kontrolieriem par atalgojumu un darba apstākļiem. Tā ziņo “Politico”.

Līdz ar to Varšavas Šopēna, Polijas lielākā lidosta, un mazākā Modlinas lidosta uz ziemeļiem no pilsētas darbosies tikai no pulksten 9.30 līdz 17.00.

“Ļoti iespējams, ka būsim spiesti atcelt līdz pat 75% plānoto lidojumu vai mainīt lidojumu laikus,” sacīja Polijas nacionālās aviokompānijas “LOT” pārstāvji.