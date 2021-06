Ilustratīvs attēls. Foto: pexels.com

Polija turpina atvieglot koronavīrusa dēļ noteiktos ierobežojumus







Polija svētdien turpināja atvieglot ierobežojumus, kas noteikti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju, inficēšanās gadījumu skaitam turpinot samazināties.

Pagājušajā ceturtdienā valdība paziņoja par tālāku ierobežojumu samazināšanu, atļaujot vairāk cilvēku apmeklēt baznīcas, gadatirgus, konferences, koncertus un viesnīcas. No svētdienas baznīcas var uzņemt pusi no maksimālā apmeklētāju skaita.

No 26.jūnija viesnīcas drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita. Līdz šim viesnīcām bija atļauts uzņemt līdz 50% no maksimālā klientu skaita.

Arī restorāni drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita, bet koncertos un sporta pasākumos drīkstēs ielaist līdz 50% no maksimālā apmeklētāju skaita.

Deju klubos pieļaujamais apmeklētāju skaits būs 150 cilvēki.

Tomēr joprojām ir prasība nēsāt sejas maskas sabiedriskajā transportā, veikalos un citās sabiedriskās vietās.

Polijas Veselības ministrija svētdien ziņoja, ka diennakts laikā reģistrēti 227 jauni Covid-19 gadījumi un 11 nāves gadījumi.

Polijā vakcinācijas procesu pret Covid-19 pabeiguši aptuveni deviņi miljoni cilvēku. Polijas iedzīvotāju skaits ir nepilni 38 miljoni. Valstī uzsākta 12 līdz 16 gadus veco pusaudžu vakcinācija.