Indiešu imigrantu ģimenē augušais Riši Sunaks solījis godīgumu, profesionalitāti un atklātumu valdības veidošanā pretstatā līdzšinējo divu premjerministru laikā valdījušajam haosam. Foto: Tayfun Salci/ZUMAPRESS/SCANPIX

Politologs Daukšts: Nākamā Lielbritānijas premjerministra Sunaka pirmais uzdevums būs stabilizēt valsts finanšu sistēmu







Nākamā Lielbritānijas premjerministra Riša Sunaka pirmais uzdevums būs stabilizēt valsts finanšu sistēmu, aģentūrai LETA pauda politologs Kārlis Daukšts.

Viņš uzskata, ka Sunaks ir vairāk pieredzējis finanšu jautājumos un viņš neveidos tādās shēmas kā iepriekšējā premjere Liza Trasa, kuras darbības laikā nācās iedarbināt ne tikai speciālus mehānismus, bet arī arī naudas drukāšanas iekārtas, lai nosegtu viņas solījumus.

“Domāju, ka Sunaka pirmais uzdevums būs stabilizēt valsts finanšu sistēmu un atteikties no odiozākajiem pasākumiem, ko pēdējās dienās veidoja Trasa,” uzsvēra Daukšts.

Runājot par to, kāds Sunaks būs ārpolitikā, politologs atziņa, ka to ir grūti prognozēt, taču, pēc viņa nepārbaudītām ziņām, Sunaks jau ir paziņojis, ka pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Ukrainu. “Tas būtu ļoti zīmīgs solis britu politikas kontinuitātei jeb pēctecībai, sākot no Borisa Džonsona līdz Trasai,” uzskata politologs.

Viņš piebilda, ka tāpat svarīga ir bijusi Lielbritānijas aizsardzības ministra Bena Vollesa saruna ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu, noraidot Šoigu apvainojumus ukraiņiem. “Tas parāda, ka britu ārpolitika nemainīsies, kaut arī iekšpolitiski tomēr varētu būt radikālas izmaiņas arī attiecībās ar Eiropu, jo starp britiem un Eiropu tomēr pastāv problēmas, un domāju, ka Sunaks centīsies tās atrisināt,” prognozē Daukšts.

Par Sunaka izredzēm noturēties premjera amatā, politologs atzina, ka britu politikā pastāv riski, jo leiboristi ir noskaņoti ļoti radikāli, ņemot vērā, ka viņiem ir izredzes uzvarēt parlamenta ārkārtas vēlēšanās, tāpēc, iespējams, daudzi vēlēsies panākt Sunaka valdības krišanu, lai varētu iniciēt ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt ne tik daudz vairs konservatīvie toriji, bet gan leiboristi. Tā būtu viena no problemātiskākajām jomām britu politikā, pieļauj politologs.

Viņš piebilda, ka Sunaka biogrāfijā nav skaļu publisku skandālu. Nākamais Lielbritānijas premjerministrs ir ieturēts cilvēks, nav tādu ekstravagantu pazīmju, kādas bija Džonsonam, sacīja Daukšts.

Politologs prognozē, ka nākamais britu premjers centīsies veidot labas attiecības ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu un Vācijas kancleru Olafu Šolcu. “Sadarbība starp trijām Eiropas lielvalstīm jaunā britu premjera laikā nostiprināsies,” uzskata Daukšts, uzsverot, ka britu sabiedrībā ir jūtama breksita pretinieku konsolidācija. Liela daļa britu vēlētos atgriezties Eiropas Savienībā, taču tas nebūs šīs valdības darba kārtībā, uzskata politologs.

Kā vēstīts, Lielbritānijas bijušais finanšu ministrs Sunaks kļūs par nākamo Konservatīvās partijas līderi un valsts premjeru.

Pirmdien par izstāšanos no cīņas paziņoja viņa vienīgā konkurente – tirdzniecības politikas ministre Penija Mordonta.

Pirms tam svētdienas vakarā bijušais Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka nekandidēs uz Konservatīvās partijas līdera amatu, noslēdzot īso kampaņu, lai atgrieztos premjera postenī, ko viņš bija spiests pamest pirms nedaudz vairāk kā trim mēnešiem.

Pirmdien noslēdzās termiņš, kad kandidātiem bija jāiegūst 100 likumdevēju atbalsts, kas ir slieksnis, lai kandidētu uz līdera posteni. Sunaks bija nodrošinājis krietni vairāk nekā 100 toriju atbalstu, apsteidzot abus galvenos konkurentus – Džonsonu un Mordontu.

Pirms septiņām nedēļām Sunaks zaudēja cīņā par Konservatīvās partijas līdera amatu Lizai Trasai, kas pagājušajā nedēļā paziņoja par demisiju. Trasa amatā atradās tikai sešas nedēļas, un tādējādi viņa kļuva par valdības vadītāju, kas amatā pabijusi visīsāko laiku visā Lielbritānijas vēsturē.

Sunaks būs pirmais aziātu izcelsmes brits Lielbritānijas premjerministra amatā. Sagaidāms, ka oficiāli premjera amatā viņš stāsies otrdien.