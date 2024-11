Dānijas jūras spēki aizturējuši Ķīnas balkeri “Yi Peng 3” aizdomās par telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Baltijas jūrā, vēsta Polijas un Centrāleiropas aizsardzības un drošības ziņu portāls “Defence24.com”. Ķīnas kuģi, kas bija ceļā no Krievijas Ustjlugas ostas, Dānijas Jūras spēku patruļkuģis P525 aizturējis otrdienas vakarā Dānijas teritoriālajos ūdeņos Dāņu šaurumos pie Lielā Belta izejas.

Dānijas varasiestādes oficiāli nav paziņojušas par kuģa aizturēšanu, taču neoficiāli zināms, ka tā aizturēšana ir saistīta ar telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Baltijas jūrā. Tiek uzskatīts, ka kuģis atradās vietā, kur bojāts Somiju un Vāciju savienojošais kabelis “C-Lion1” un Zviedriju un Lietuvu savienojošs sakaru kabelis.

Pērn Baltijas jūrā tika sabojāts Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads “Balticconnector”. Vēlāk izmeklēšanā tika noskaidrots, ka bojājumu radījis Honkongā reģistrētais konteinerkuģis “NewNew Polar Bear”, kura enkurs vilkts pār cauruļvadu Baltijas jūras dzelmē. Taču netika lemts par kuģa aizturēšanu un tas bez sekām atstāja Baltijas jūru.

Arī “NewNew Polar Bear” pirms incidenta atstāja Krievijas ostu.

Zemūdens kabeļu bojājumi Baltijas jūrā izraisījuši plašu nosodījumu un diskusijas par infrastruktūras drošību jūrā, kuras krastos ir astoņas NATO dalībvalstis.

Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss otrdien pauda pārliecību, ka Lietuvu un Zviedriju, kā arī Vāciju un Somiju savienojošo sakaru kabeļu bojājumi Baltijas jūrā, visticamāk, ir sabotāža.

Zviedrija sakaru kabeļu bojāšanu Baltijas jūrā izmeklē kā iespējamu sabotāžu, otrdien pavēstīja prokuratūra. Savukārt Lietuvas ģenerālprokurore Nida Grunskiene saistībā ar zemūdens telekomunikāciju kabeļa starp Lietuvu un Zviedriju bojāšanu ierosinājusi pirmstiesas izmeklēšanu par terorismu.

Zviedrijas un Dānijas premjerministri trešdien paziņoja, ka nevar izslēgt sabotāžu divu zemūdens sakaru kabeļu bojāšanā Baltijas jūrā, piebilstot, ka pieaug hibrīduzbrukumu riski.

Dānijas premjerministre Mete Fredriksena ziņu aģentūrai “Ritzau” norādīja, ka Dānija rūpīgi seko atbildīgo institūciju paziņojumiem. “Mani nepārsteigtu, ka tas bija ārējs spēlētājs, kas veica sabotāžu,” viņa atzina.

Fredriksena piebilda, ka saistībā ar saspīlējumu Baltijas jūrā pastāv “hibrīduzbrukumu, kiberuzbrukumu un uzbrukumu kritiskajai infrastruktūrai risks”. “Vairākās frontēs situācija kļūst arvien nemierīgāka,” teica Dānijas premjerministre.

Arī Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons pauda līdzīgu viedokli, pieļaujot, ka kabeļu bojājums “tikpat labi varētu būt apzināta sabotāža”. Vienlaikus Zviedrijas ziņu aģentūrai TT viņš uzsvēra, ka nespekulēs par notikušo, jo tā apstākļi pagaidām nav skaidri.

“Mēs dzīvojam laikā, kad katrs šāds risks ir jāuztver ļoti nopietni. Mēs jau iepriekš esam redzējuši sabotāžu,” piebilda Kristersons.

