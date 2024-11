Baltijas jūra ir ne tikai stratēģiski nozīmīga Eiropas drošībai, bet arī svarīga transporta un komunikāciju maģistrāle, kuras dziļumos atrodas kritiski svarīgā infrastruktūra – zemūdens sakaru kabeļi un enerģētikas vadi. Pēdējās diennakts laikā Baltijas jūrā ir notikuši divi zemūdens sakaru kabeļu bojājumi, kas liek uzdod jautājumu par iespējamu sabotāžu no blakus esošās kaimiņvalsts. Portāls “Sargs.lv“* šodien ir apkopojis būtiskāko informāciju par to, kas līdz šim ir zināms par šiem incidentiem un iespējamo saistību ar hibrīdkara stratēģiju.

“C-Lion1” kabelis starp Somiju un Vāciju

19. novembrī Somijas uzņēmums “Cinia” paziņoja par nopietnu bojājumu “C-Lion1” sakaru kabelim. Šis 1173 kilometrus garais kabelis, kas savieno Somiju un Vāciju, ir vienīgais tiešais sakaru savienojums starp šīm divām valstīm un būtiska datu plūsmu maģistrāle starp Ziemeļeiropu un Centrāleiropu.

Kā vēsta Somijas medijs “YLE” “C-Lion1” kabelis tika uzbūvēts un nodots ekspluatācijā 2016. gadā. Tam ir astoņi optisko šķiedru pāri, un tā kopējā datu pārvades jauda sasniedz 144 terabitus sekundē. Kad kabelis tika nodots ekspluatācijā, “Cinia” informēja, ka to izmantos datu centru operatori “Hetzner Online” un “TeliaSonera”, kā arī Krievijas telekomunikāciju operators “Avelacom”, kas tobrīd plānoja savienot kabeli ar savu tīklu no Somijas līdz Maskavai.

“Cinia” bojājumu konstatēja 19. novembrī pēc plkst. 4:00 rītā, kā rezultātā pilnībā tika pārtraukta datu pārraide pa kabeli. Uzņēmuma izpilddirektors Ari-Jusi Knāpila (Ari-Jussi Knaapila) preses konferencē norādīja, ka kabeļi neplīst bez ārējas ietekmes, piebilstot, ka nav notikušas nekādas seismiskas vai citas dabas aktivitātes, kas varētu izraisīt kabeļa bojājumus. Pagaidām remonts turpinās, un “Cinia” prognozē, ka tas prasīs no piecām līdz 15 dienām, atkarībā no laikapstākļiem un jūras apstākļiem.

Somijas Drošības un izlūkošanas dienests (SUPO) atzīst, ka vēl pāragri novērtēt kabeļa pārrāvuma iemeslu, kā arī uzsvēra, ka “katru gadu visā pasaulē notiek aptuveni 200 zemūdens kabeļu pārrāvumi, un visbiežāk to cēlonis ir cilvēku darbība, kā zvejošana vai enkurošanās”.

Jiveskiles universitātes pētnieks Tapio Frenti (Tapio Frantti) uzskata, ka tīša Krievijas sabotāža ir ticamāka iespēja. “Šķiet, ka viņi patiešām domā, ka viņiem ir īpašas tiesības darīt šādas lietas. Sabotāža parasti tiek darīta, jo ir iespēja to izdarīt,” viņš norāda, piebilstot, ka šāds incidents var būt tikai treniņš lielāka mēroga uzbrukumam.

Drīz pēc šī incidenta Somijas un Vācijas ārlietu ministri izplatīja kopīgu paziņojumu, par iespējamu Krievijas hibrīdkara aktivitāti. “Mūsu Eiropas drošība ir ne tikai apdraudēta Krievijas kara dēļ pret Ukrainu, bet arī no ļaunprātīgu aktoru īstenotiem hibrīddraudiem. Šādi incidenti uzreiz izraisa aizdomas par tīšu kaitējumu un parāda, cik nestabili ir mūsu laiki,” teikts paziņojumā.

Savukārt Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss otrdien pauda pārliecību, ka Lietuvu un Zviedriju, kā arī Vāciju un Somiju savienojošo sakaru kabeļu bojājumi Baltijas jūrā, visticamāk, ir sabotāža.

Kabeļa bojājums starp Lietuvu un Zviedriju

Vienlaikus ar Somijas un Vācijas savienojuma bojājumu tika konstatēts kabeļa bojājums starp Lietuvu un Zviedriju. Uzņēmums “Telia Lietuva” apstiprināja, ka sakaru kabelis pārtrūka 19. novembrī ap plkst. 10:00. Šis kabelis nodrošināja aptuveni trešdaļu Lietuvas interneta kapacitātes, un bojājuma dēļ datu plūsma tika novirzīta uz citiem maršrutiem.

“Telia Lietuva” pārstāvis Andrius Šemeškevičius izteicās, ka bojājuma atrašanās vieta ir īpaši aizdomīga, jo tā sakrīt ar reģionu, kur krustojas vairāki zemūdens infrastruktūras objekti. “Šeit mēs redzam, ka kabeļi šķērso nelielu 10 kvadrātmetru teritoriju. Šo apstākļu dēļ nejauša enkura nomešana izskatās maz ticama,” viņš atklāja.

Šie kabeļu bojājumi nav pirmie Baltijas jūrā. 2022. gadā tika konstatēta “Nord Stream” gāzesvada iznīcināšana, kas tiek uzskatīta par tīšas sabotāžas rezultātu. 2023. gada oktobrī tika bojāts arī “Balticconnector” gāzesvads starp Somiju un Igauniju, kurā vainu uzņēmies Ķīnas konteinerkuģis “NewNew Polar Bear”, kas it kā nejauši sabojājis gāzes vadu.

Kā vēsta “CNN” vien nesen ASV izlūkdienesti brīdināja, ka ir konstatējuši pastiprinātu Krievijas militāro aktivitāti ap galvenajiem zemūdens kabeļiem. Divas ASV amatpersonas septembrī “CNN’ sacīja, ka ASV uzskata, ka Krievija tagad, visticamāk, veiks potenciālas sabotāžas operācijas šajos kritiskās infrastruktūras ceļos.

Jāpiebilst, ka 2023. gada aprīlī Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Somijas sabiedriskās raidorganizācijas veica kopīgu izmeklēšanu, kuras rezultātā tika secināts, ka Krievijas rīcībā ir aizdomīga spiegošanas kuģu flote, kas darbojas Ziemeļvalstu ūdeņos. Tiek uzskatīts, ka šie kuģi ir saistīti ar iespējamu zemūdens kabeļu un vēja parku infrastruktūras sabotāžas plānošanu.

Tikmēr ārvalstu medijs “Visegrad24” šo pēcpudien ziņo jaunāko informāciju soctīkla vietnē “X”: “Ķīnas kuģis Yi Peng ir galvenais aizdomās turētais izmeklēšanā par to, kas sabojāja divus zemūdens telekomunikāciju kabeļus starp Somiju un Vāciju, un Zviedriju un Lietuvu. Kuģis kuģoja tieši virs kabeļiem, kad tie tika pārgriezti svētdien plkst. 8 pēc Griničas laika un pirmdien plkst. 2 pēc Griničas laika.”

