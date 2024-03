Prasa vērtēt Jelgavas novada domes priekšsēdētāja rīcību, paralēli sēdes vadīšanai pievēršoties sievietes kājām Ieteikt







Atsevišķi Jelgavas novada pašvaldības politiķi un amatpersonas prasa vērtēt domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa (LA) rīcību, Budžeta komisijā līdztekus sēdes vadīšanai pievēršoties kādas sievietes kājām.

Šodien sociālajos tīklos nonācis video no komisijas 13.februāra sēdes, kurā novada domes priekšsēdētājs Lasmanis piedalās attālināti un redzams, sēžot automašīnā vadītāja sēdeklī. Sēdei tuvojoties noslēgumam, noprotams, ka automašīnas aizmugurējā sēdeklī iesēžas vēl kāds un starp priekšējiem sēdekļiem parādās zeķbiksēs tērpta sievietes pēda, kas kadrā vērojama ilgstošu laiku. Lasmanis pieskaras kājai un viņa roka “pievēršas” personai automašīnas aizmugurējā sēdeklī.

Pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone aģentūrai LETA atzina, ka konkrētais incidents saistīts ar Budžeta komisijas sēdi. Ieraksts ir ticis izsūtīts deputātiem, jo izpilddirektore Līga Lonerte aicina viņus vērtēt, viņasprāt, ētikas dabas pārkāpumu domes priekšsēdētāja rīcībā.

Izpilddirektore deputātiem paudusi, ka, viņasprāt, Lasmaņa rīcībā ir saskatāmi būtiski pārkāpumi. Viņa pie deputātiem vērusies pēc administrācijas darbinieku celtās trauksmes. Budžeta komisijas tiešsaistes norisē, kā arī videoierakstā pašvaldības darbinieki un komisijas locekļi bija spiesti noskatīties uz domes priekšsēdētāja rīcību, un, ievērojot lietišķu subordināciju, bez tiesībām ietekmēt sanāksmes gaitu, pauda Kaņepone. Pēc sēdes incidents gan raisījis rezonansi gan izpildvaras personāla, gan domes deputātu vidū.

To, vai sēdes ierakstā redzamās epizodes ir vai nav uzskatāma par ētiskas dabas pārkāpumu no domes priekšsēdētāja kā amatpersonas puses un vai šāda rīcība ir pieņemama, veicot komisijas priekšsēdētāja pienākumus, var lemt vienīgi deputāti, piebilda Kaņepone, attiecīgi šo jautājumu, visticamāk, drīzumā izskatīs deputāti.

Pats Lasmanis pārkāpumus savā rīcībā nesaskata un uzskata, ka notiekošais esot nomelnojoša kampaņa.

Savukārt Jelgavas novada pašvaldības deputāts Dainis Liepiņš (LRA) aģentūrai LETA pauda nostāju, ka Lasmaņa darbības nav savienojamas ar pašvaldības priekšsēdētāja amatu.

Liepiņš sēdes video neesot redzējis, bet šodien no rīta saņēmis fotogrāfijas, kurās fiksēti atsevišķi sēdes momenti. Viņš atzina, ka “kriminālu pārkāpumu tur nav”, bet Lasmanis ir novada domes priekšsēdētājs un pārstāv novadu, līdz ar to “neatkarīgi no politiskajām simpātijām šāda veida situācija nav pieņemama”.

Politiķis atzīmēja, ka, piemēram, pirms nedēļas bijušas diskusijas par potenciālo investoru piesaisti novadam, kurā piedalījās arī domes priekšsēdētājs. “Šāda veida informācija diez vai veicina pozitīvu attieksmi pret novadu,” piebilda Liepiņš.

Pēc notikušā Lasmanim esot izteikts piedāvājums pašam pieņemt lēmumu un atkāpties, tomēr domes priekšsēdētājs notikušo vērtējis kā “tīri privātu lietu” un negadījumu, stāstīja deputāts. “Lietas ir notikušas. Tas neko labu novadam nav devis, un tagad ir jautājums, ko tālāk,” piebilda Liepiņš, kuram neesot informācijas par kādas ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai vērtētu notikušo.

Partijas “Latvijas attīstībai” valdes līdzpriekšsēdētājs Artis Pabriks (LA) aģentūrai LETA teica, ka viņš atrodas ārpus Latvijas un neesot informēts par sava partijas biedra Lasmaņa rīcību. “Ja būs nepieciešams, tad notikušo izvērtēs partijas valdes sēdē,” solīja Pabriks.