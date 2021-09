Bankas “BlueOrange” e-komercijas pārvaldes vadītājs Einārs Stavro: “Preču abonēšana ir veids, kā vairot pircēju lojalitāti un piesaistīt pircējus ilgtermiņā. Patērētāji regulārās maksas aspektu pieņem kā jauno realitāti.” Publicitātes foto

Abonēt ir iespējams visdažādākās preces – pat mīļāko zobu pastu vai kasti ar kūkām. Vai preču abonēšana iespējama arī Latvijā?







Abonēšanas jēdziens Latvijas patērētājam visbiežāk saistās ar regulāru preses izdevumu saņemšanu pastkastītē, tāpat ar teātra vai pēdējos gados – ar sporta kluba apmeklēšanu. Tomēr globālajā tīmeklī, kur uzplaukumu piedzīvo interneta tirdzniecība, abonēt ir iespējams visdažādākās preces.

Iepatikusies konkrēta zobu pasta? Nav problēmu: atliek vienoties ar interneta kompāniju par tās regulāru piegādi, un lieta darīta!

Pēc globālās tirgus pētījumu kompānijas “Statista” datiem, tendence piedāvāt klientiem preču abonēšanas servisu interneta tirdzniecībā jau 2020. gadā iezīmējās aizvien izteiktāk. 2019. gada nogalē preču abonēšanu piedāvāja 10% interneta tirgotāju, taču vēl 23% bija apņēmības pilni šādu servisu sākt sniegt jau 2020. gada laikā.

Savukārt ASV veiktie patērētāju pētījumi rāda, ka abonēšanas pakalpojumu izplatība e-komercijas vidē pēdējo piecu gadu laikā ik gadu augusi par 100%. Globālā digitālo risinājumu un norēķinu kompānija “Paysafe” pērn ziņoja, ka 27% klientu prognozē izdevumu pieaugumu par preču un pakalpojumu abonēšanu.

Bet portāls “Small Business Trends” noskaidrojis: 69% amerikāņu jau tagad ikdienā izmanto vairākas preču un pakalpojumu abonēšanas iespējas, bet 28% atklājuši, ka aktīvu abonēšanas līgumu viņiem ir pat vairāk nekā četri.

Aktīvāko abonēšanas pakalpojumu topā ASV seko Kanāda ar 50%, Vācija, kur vairāki preču un pakalpojumu abonementi ir 49% pircēju, Apvienotā Karaliste (47%) un Austrija (45%). Bankas “Blue­Orange” e-komercijas pārvaldes vadītājs Einārs Stavro norāda, ka preču un pakalpojumu abonēšana ir būtiska e-komercijas attīstības šķautne: “Tas ir arī veids, kā vairot pircēju lojalitāti un piesaistīt pircējus ilgtermiņā. Tā ir gan “pieraksties jaunumiem un saņem atlaides” politika, gan produktu tirgošanas pamatprincipu maiņa. Piemēram, dažādi IT produkti.

Tā vietā, lai veiktu vienreizēju pirkumu un samaksātu par kādas datorprogrammas iegādi, izplatītāka tagad ir licences iegāde, kas jāatjauno ik pēc pāris mēnešiem vai gada.

Patērētāji šo regulārās maksas aspektu pieņem kā jauno realitāti. To labprāt izmanto arī tirgotāji, meklējot veidus, kā konkrētā cilvēka pirkumus padarīt regulārus un automatizēt.”

Latvijā – pagaidām mazattīstīts

Latvijas tirgū, kur jau ilgāku laiku kā pašsaprotamu uztveram preču abonēšanas pakalpojumu atsevišķos sektoros, piemēram, dzeramā ūdens piegādes, kuras vairāki uzņēmumi piedāvā gan firmām, gan arī privātpersonām, preču abonēšana plašākā nozīmē pagaidām ir margināla parādība.

Abonēšanas iespējas tiek piedāvātas uzkodu komplektiem maltītēm birojā, ziediem, dažiem tā dēvētajam superfūdiem, piemēram, aļģei spirulīnai, un svaigi grauzdētai kafijai.

Savukārt atpazīstamākie piegādes uzņēmumi ziņo, ka preču abonēšanas pakalpojumu ieviest pagaidām negatavojas.

“Apzināmies, ka interese par preču piegādes abonēšanas modeli daudzviet pasaulē pamazām palielinās. “Wolt” pagaidām šādu pakalpojumu nesniedz, un pagaidām vēl nevaram komentēt, kad varētu sākt piedāvāt šādu pakalpojumu,” skaidro “Wolt Latvija” mārketinga vadītāja Zane Lapiņa.

Līdzīgu informāciju sniedz arī konkurents. “”Bolt” šādu servisu nepiedāvā un tuvākajā nākotnē nav konkrētu plānu par šāda pakalpojuma ieviešanu,” tā “Bolt” komunikācijas konsultante Elīna Kresa.

Jaunas biznesa idejas

Tikmēr “preču abonēšanas lielvalstīs”, kā ASV vai Apvienotajā Karalistē, attīstās aizvien jauni šī pakalpojuma paveidi. Viens no pēdējā laika populārākajiem ir preču komplektu (angliski – “subscription boxes”) abonēšana.

Tas ietver gan iespēju no smalku delikatešu veikala par izdevīgu samaksu regulāri saņemt pārtikas komplektu ar produktiem, kam tuvojas pēdējais derīguma termiņš, gan līdzīgā veidā izvēlētas neizpārdotas kūkas no konditorejas.

Tikpat labi “kaste ar neiztrūkstošu pārsteiguma elementu” no cita piegādātāja var saturēt jaunākos preču paraugus: kosmētikas izlasi, deserta vīnu komplektu vai IT pasaules izaicinošākos jaunumus – ierīces no dažādiem ražotājiem, ko abonents var izmēģināt kā viens no pirmajiem lietotājiem.

Variantu, ar ko pildīt “abonēšanas kasti”, padarot to par pievilcīgu produktu, ir bezgalīgi daudz.

Un interneta vietnes palīdz patērētājam orientēties, veidojot pievilcīgāko abonēšanas komplektu piedāvājuma topus, bet jaunajiem uzņēmumiem tiek doti padomi, kā soli pa solim organizēt veiksmīgu abonēšanas komplektu biznesu.