14. Saeimas vēlēšanas

Noskaidrots, kuri saņēmuši procentuāli visvairāk plusu un mīnusu no saviem sarakstiem







Pagājušās nedēļas izskaņā notikušajās 14.Saeimas vēlēšanās Aleksejs Rosļikovs no partijas “Stabilitātei!”, Ainārs Šlesers no “Latvijas pirmajā vietā” (LPV) un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no partiju apvienības “Jaunā vienotība” (JV) saņēmuši procentuāli visvairāk plusu no sava saraksta vēlētājiem, liecina aģentūras LETA aprēķini, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) provizoriskos datus par vēlēšanu rezultātiem.

Rosļikovs velēšanās startēja Rīgas sarakstā ar pirmo numuru. Kopumā no 27 172 vēlētajiem, kuri Rīgā atbalstīja “Stabilitātei!”, tieši šim kandidātam plusiņu ielika 19 428 cilvēki jeb 71,5% vēlētāju. Tāpat no partijas “Stabilitātei” lielu velētāju atbalstu guva Glorija Grevcova, kura kandidēja Vidzemē. Viņa saņēma 2708 plusa atzīmes, kas ir 33,9% no visiem vēlēšanu apgabalā par partiju nobalsojušiem.

Otrs populārākais politiķis aiz Rosļikova ir Šlesers, kurš Rīgā no 25 518 par LPV nobalsojušajiem ieguva 16 606 plusu atzīmes, kas ir 65,1%. Augstu vēlētāju atbalstu guva arī LPV kandidāts Vilis Krištopans, kurš Latgalē saņēma 2946 plusu atzīmes, kas ir 40,6% no kopējā Latgalē par LPV nobalsojušajiem.

Savukārt Rinkēviču atbalstīja 57,4% no Rīgā par JV nobalsojušiem vēlētājiem. Kopumā par šo sarakstu Rīgā nobalsoja 61 137 cilvēki, bet plusu politiķim ievilka 35 072. Uzreiz aiz ārlietu ministra palicis pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), kurš kandidēja no Vidzemes saraksta. Tur par JV nobalsoja 61 485 vēlētāji un Kariņam plusu ievilka 35 013 jeb 56,9% no viņiem.

Kuri ieguvuši visvairāk mīnusu

Savukārt procentuāli vissvītrotākais politiķis no sava saraksta aizvadītajās vēlēšanās ir bijis “Nacionālās apvienības” (NA) kandidāts Imants Parādnieks, kuru izsvītroja 17,7% Zemgales vēlēšanu apgabalā par NA balsojušo.

Otrajā vietā kā procentuāli no sava saraksta visvairāk svītrotais politiķis ir Jānis Reirs (JV), kuru svītroja 16,9% konkrētajā apgabalā par šo sarakstu balsojušo. Savukārt Aiju Barču no “Apvienotā saraksta” svītroja 15,9% Kurzemes vēlēšanu apgabala vēlētāju, kuri atdeva savu balsi par AS.

Kopumā no minētajiem aprēķiniem secināms, ka vēlētāji no viņu atbalstītajiem sarakstiem konkrētus kandidātus vairāk mīl nekā nemīl. 158 deputātu kandidātiem no partijām, kuras iekļuva Saeimā, plusu ir ielicis vismaz katrs desmitais no vēlētājiem, kurš balsoja par attiecīgo sarakstu attiecīgajā apgabalā. Savukārt vismaz 10% balsotāju svītrojumus saņēmuši tikai 17 kandidāti.

Ar mīlestību pret saviem deputātu kandidātiem ir izturējušies “Stabilitātei!” vēlētāji. Apmēram 40 deputātu kandidātiem plusus ir ielikuši vismaz 10% no saraksta vēlētājiem. Savukārt Vidzemes, Kurzemes un Zemgales apgabalu “Stabilitātei!” sarakstos visiem kandidātiem ir vismaz 10% balsotāju plusu.

Viskritiskāk savu sarakstu ir “izravējuši” JV velētāji – deviņu deputātu kandidātus ir izsvītrojuši vismaz 10% JV vēlētāju attiecīgajā apgabalā.

Jau vēstīts, ka 14.Saeimas vēlēšanās labāko rezultātu uzrādīja JV, kura nākamajā Saeimā ieguvusi 26 mandātus. Tai seko Zaļo un zemnieku savienība ar 16 deputātu krēsliem, AS ar 15, NA ar 13, “Stabilitātei!” ar 11, “Progresīvie” ar desmit un “Latvija pirmajā vietā” ar deviņiem mandātiem parlamentā, liecina CVK provizoriskie dati.