Foto: SHUTTERSTOCK

Prokuratūra izlēmusi, kāds sods pienāksies pusaudzim, kurš ar šķiltavām tīši aizdedzināja Latvijas karogu Ieteikt







Prokuratūra piemērojusi probācijas uzraudzību kādam pusaudzim par Latvijas karoga sadedzināšanu, liecina publiski pieejamais prokuratūras lēmums.

Šogad maijā pusaudzis paņēma Latvijas valsts karogu no kādas vidusskolas un aiznesa uz turpat netālu skolas parkā esošo ugunskura vietu.

Tur viņš ar šķiltavām tīši aizdedzināja karogu un tādā veidā to iznīcināja. Tūlīt pēc tam, kad karogs un daļa no karoga kāta bija sadeguši, apsūdzētais paņēma nesadegušo kāta fragmentu un to aizsvieda tālāk prom no ugunskura vietas.

Apsūdzētais iepriekš nav sodīts, bet mācās. Apsūdzētais savu vainu pilnībā atzinis un nožēlojis izdarīto.

Prokuratūra viņam piemēroja probācijas uzraudzību uz vienu gadu.