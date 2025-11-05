Publiskās tualetes nebeidz pārsteigt… Vai tu kaut ko tādu darītu, lai tiktu pie papīra? 0
Daudzviet pasaulē par tualetes apmeklējumu jāmaksā nauda – maksa par publiskās tualetes izmantošanu nav nekas jauns. Taču Ķīnā šis koncepts pacelts jaunā līmenī. Sociālajos tīklos publicēti video, kuros redzams, kas cilvēkiem ir jāizdara, lai tiktu pie tualetes papīra gabaliņa.
Cilvēkiem ir jānoskenē reklāmas QR kods, kas redzams uz tualetes papīra dozatora. Tālāk šī reklāma ir jānoskatās un tikai tad, kad tas ir izdarīts, tiek izsniegti dažas papīra loksnes. Ja papīra ir par maz vai nav vēlmes skatīties reklāmu, var vienkārši samaksāt aptuveni sešus eiro centus.
Sistēmu aizstāvošie norāda, ka tā palīdz samazināt atkritumus, jo daži cilvēki mēdz pārmērīgi izmantot bezmaksas tualetes papīru. Taču lietotāji sociālajos tīklos kritizē šādu soli, norādot uz problēmām, par kurām nav padomāts līdz galam. Kā piemēram, telefona izlādēšanās. Vairums uzsver, ka ikdienā nēsā līdzi salvetes, tāpēc, ja vajadzēs izmantot publisko tualeti, izmantos savu papīru.
Šī nav pirmā reize, kad Ķīna ierobežo tualetes papīra pieejamību publiskajās tualetēs. Piemēram, 2017. gadā vienā no tempļu parkiem Pekinā bija tualetes, kas aprīkotas ar papīra dozatoriem, kuros iebūvēta sejas atpazīšana. Parka administrācija skaidroja, ka tas novērš cilvēku paradumu piebāzt somas ar papīru un ņemt to līdzi uz mājām.
Jaunās ierīces izsniedza aptuveni 60 cm garu tualetes papīra gabalu un neizsniedza papīru vienai personai, kamēr nebija pagājušas deviņas minūtes. Tomēr parka darbinieki uzsvēra, ka steidzamības gadījumā, piemēram, caurejas vai citu negaidītu situāciju, papīrs tiktu nodrošināts tieši un diskrēti, lai nerastos neērtības.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.