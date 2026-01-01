Summas būs divreiz, trīsreiz lielākas: ievērojami palielina atbalstu aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem 0
No šī gada stājas spēkā izmaiņas ārpusģimenes aprūpes un adopcijas atbalsta sistēmā, paredzot pabalstu, atlīdzību un sociālās apdrošināšanas iemaksu palielinājumu aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem un jauniešiem, kuri pēc pilngadības sasniegšanas atstāj ārpusģimenes aprūpi, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrija (LM).
No šī gada tiek paplašināts sociāli apdrošināto personu loks, nosakot, ka par nestrādājošiem aizbildņiem valsts no pamatbudžeta veiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 171 eiro mēnesī pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai. Savukārt nestrādājošiem vecākiem, kuri saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, obligāto iemaksu objekts noteikts 413,43 eiro mēnesī līdzšinējo 71,14 eiro vietā.
No šī gada palielināts arī pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu – tas turpmāk būs 390 eiro mēnesī par bērnu līdz sešu gadu vecumam un 468 eiro mēnesī par bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem, kamēr līdz šim pabalsts bija attiecīgi 215 un 258 eiro.
Vienlaikus atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu pieaugs līdz 298 eiro mēnesī, salīdzinot ar iepriekšējiem 54,07 eiro, paredzot tās pārskatīšanu reizi divos gados.
Palielināts arī atbalsts adopcijas jomā.
Adopcijas pabalsts no šodienas būs 195 eiro mēnesī par bērnu līdz sešu gadu vecumam un 234 eiro par bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem, līdzšinējo 107,5 un 129 eiro vietā.
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi neatkarīgi no bērna vecuma noteikta 70% apmērā no valstī vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 1041 eiro mēnesī, kamēr līdz šim minimālais apmērs bija 171 eiro.
Vienreizējā atlīdzība par bērna adopciju palielināta līdz 2433 eiro, salīdzinot ar iepriekšējiem 1422,87 eiro.
Audžuģimenēm no šodienas atlīdzība par pienākumu pildīšanu noteikta 298 eiro mēnesī, saglabājot līdzšinējos koeficientus par divu vai trīs bērnu aprūpi. Ieviesti papildu koeficienti par lielāka bērnu skaita aprūpi – salīdzinoši iepriekš bija 171 eiro par viena bērna aprūpi.
Tāpat specializētajām audžuģimenēm atalgojums noteikts 1560 eiro mēnesī, turklāt šogad pakāpeniski paredzēts ieviest jaunus atbalsta pakalpojumus, tostarp atelpas brīža pakalpojumu, civiltiesisko un veselības apdrošināšanu.
Izmaiņas skar arī uztura pabalsta minimālo apmēru, kas noteikts 390 eiro mēnesī par bērnu līdz sešu gadu vecumam un 468 eiro par bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem.
Līdz ar to pieaug arī valsts kompensācija pašvaldībām par bērna uzturēšanu audžuģimenēs – par bērniem līdz septiņu gadu vecumam tā palielināta no 53 līdz 225 eiro mēnesī, bet par bērniem no septiņu gadu vecuma – no 64 līdz 270 eiro mēnesī.
Vienlaikus palielināts minimālais atbalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes. Pabalsts ikmēneša izdevumiem no šodienas ir 187 eiro mēnesī, bet jaunietim ar invaliditāti – 255 eiro. Tāpat pieaudzis vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – līdz 340 eiro, bet jaunietim ar invaliditāti līdz 510 eiro, kā arī vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – līdz 1445 eiro.