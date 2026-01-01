No šodienas benzīns, dīzelis un smēķēšanas iekārtas ir dārgākas 50
No šodienas pieaug akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, tā sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, kā arī dabasgāzei, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Līdz ar akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu naftas produktiem, pēc VID lēstā, mazumtirdzniecībā benzīnam un arī dīzeļdegvielai cena par vienu litru varētu palielināties par 0,03 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet autogāzei – par 0,07 eiro, ieskaitot PVN.
Savukārt cigarešu paciņas cena akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanas dēļ varētu pieaugt par 0,62 eiro, ieskaitot PVN, cigāru un cigarillu paciņas cena varētu augt par 0,45 eiro, smēķējamajai tabakai 40 gramu paciņā cena varētu palielināties par 0,86 eiro, karsējamai tabakai 5,4 gramu paciņā – par 0,27 eiro, elektroniskai smēķēšanas ierīcei, kura pildīta ar diviem mililitriem e-šķidruma, – par 0,15 eiro, bet tabakas aizstājējproduktiem par viena nikotīnu spilventiņu iepakojumu, kura svars ir 14 grami, – par 0,39 eiro, ieskaitot PVN.
Līdz ar likmju maiņu šo produktu, izņemot dabasgāzi, apritē iesaistītajiem komersantiem jāveic krājumā esošo preču inventarizācija, jāveic akcīzes nodokļa starpības aprēķins un valsts budžetā jāiemaksā akcīzes nodokļa starpības summa.
2026. gada 1. janvārī inventarizācija jāveic visiem tabakas izstrādājumu apritē iesaistītajiem komersantiem, izņemot mazumtirgotājus, kā arī visiem e-šķidrumu un tabakas aizstājējproduktu apritē iesaistītajiem komersantiem, izņemot personas, kuras darbību veic speciālās atļaujas apstiprināta noliktavas turētāja ietvaros, un līdz 15. janvārim Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz akcīzes nodokļa starpības aprēķins. Savukārt līdz 16. februārim valsts budžetā jāsamaksā aprēķinātā akcīzes nodokļa starpības summa.
Attiecīgie termiņu attiecas arī uz naftas produktu inventarizāciju, kas jāveic visiem apritē iesaistītajiem komersantiem, izņemot personas, kuras darbību veic speciālās atļaujas apstiprināta noliktavas turētāja ietvaros.
Izmaiņas akcīzes nodoklī paredz grozījumi Akcīzes nodokļa likumā.
Grozījumi likumā arī paredz, ka no 2026. gada 15. marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam par 15 eiro par 100 litriem absolūtā alkohola. Līdz ar to akcīzes nodokļa likme stiprajam alkoholam būs 2068 eiro par 100 litriem stiprā alkohola.
Pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem, stiprā alkoholiskā dzēriena 0,5 litru pudeles (spirta saturs 40 tilpumprocenti) cena varētu pieaugt par 0,27 eiro.
Savukārt no 2028. gada 1. marta akcīze pieaugs visiem alkoholiskajiem dzērieniem, un gala cena stiprajam alkoholam palielināsies par 0,51 eiro, vīnam – no 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum – par 0,03 eiro par pudeli.
No 2028. gada nodokļa pieaugums paredzēts arī saldinātajiem dzērieniem, kā arī enerģijas dzērieniem tiks noteikta atsevišķa akcīzes nodokļa likme.
Tāpat noteikts, ka no 2028. gada ar akcīzes nodokli apliks bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, ko pagatavo uz vietas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos. Līdz šim gan negāzētajiem, gan gāzētajiem dzērieniem, kas tirdzniecības vietā gatavoti tūlītējai patērēšanai, akcīzes nodokli nepiemēroja.
Akcīzes nodokļa izmaiņas skars arī naftas produktus, un no 2028. gada plānots atcelt samazināto nodokļa likmi naftas produktiem, ko izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lai veicinātu atjaunojamās un videi draudzīgākas enerģijas izmantošanu iekārtās un tehnikā, tostarp elektroenerģiju, turpmāk līdzšinējā atvieglojuma vietā plānots piemērot vispārējo akcīzes nodokļa likmi. Līdzšinējo akcīzes nodokļa atvieglojumu degvielai uzņēmēji varēs izmantot līdz 2027. gada beigām.