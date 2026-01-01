Foto: Edijs Pālens/LETA

"Minūti pirms pusnakts apstājās tramvajs, atvēra durvis, viens vīrietis atvēra šampanieti…" Dace Rīgā piedzīvo negaidītu pārsteigumu

11:15, 1. janvāris 2026
Jaunais gads ir klāt! Kāds to sagaidīja mājās ar ģimeni, cits pilsētas centrā, vērojot salūtu, vēl kāds tikai ceļā uz to. Līdzīgi notika Dacei, kura, steidzoties uz Jaungada svinībām, patiesībā piedzīvoja vislielāko pārsteigumu un svētku sajūtu!

“Es braucu no lidostas un domāju, ka pie šampanieša jau pusnaktī netikšu. Izkāpu pie akmenis tilta. Minūti pirms pusnakts apstajās tramvajs atvēra durvis, viens vīrietis atvēra šampanieti, sadalīja glāzes, šoferītis pacienāja ar mandarīniem un jāsaka, ka tiku pie šampanieša un mandarīniem pusnaktī, par ko tikai sapņoju! Šis bija brīnišķīgs gada sākums! Lai piepildās lielie un mazie sapņi, kas ļauj ieraudzīt, cik pasaule ir brīnišķīga,” Dace Threads soctīklā raksta.

