No šodienas mūsu elektrības tarifs samazināsies, bet rēķini lētāki nekļūs. Kā tas iespējams? 0
Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) elektroenerģijas pārvades vidējais tarifs no šodienas samazināsies par 10%, bet mājsaimniecībām izmaksas par elektroenerģijas pārvadi nemainīsies, teikts AST paziņojumā biržai “Nasdaq Riga”.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi AST elektroenerģijas pārvades tarifus nākamajiem trim gadiem. Katrai lietotāju grupai AST tarifa izmaiņas būs atšķirīgas.
Oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” publicētais SPRK padomes lēmums liecina, ka lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 330 kilovoltu (kV) kopnes, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00139 eiro par kilovatstundu (kWh), bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 6,759 eiro par kilovatu (kW) gadā.
Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijas, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00145 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 11,376 eiro par kW gadā.
Lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnes, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00198 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs – 12,959 eiro par kW gadā.
Savukārt lietotājiem, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110/6-20 kV transformatora 6-20 kV pusē, elektroenerģijas pārvadīšanas tarifs būs 0,00251 eiro par kWh, bet tarifs par pārvades jaudas uzturēšanu būs 14,183 eiro par kW gadā.
Jaudas maksa elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas uzkrātuves operatoriem būs 0,81018 eiro par kW gadā.
Uzņēmumā skaidro, ka elektroenerģijas pārvades tarifu stabilitāti AST ir izdevies saglabāt, neskatoties uz izaicinājumiem un ambiciozajiem attīstības plāniem. Baltijas pārvades sistēmas pievienošanās kontinentālās Eiropas energosistēmai, kā arī straujā atjaunīgo energoresursu attīstība būtiski paplašinājusi AST pienākumus un atbildību. Turklāt ģeopolitiskajos apstākļos Latvijā ir būtiski turpināt investēt kritiskās infrastruktūras fiziskajā drošībā un kiberdrošībā.
Tuvākajos gados pie pārvades sistēmas tiks pieslēgtas vairāk nekā 20 par attīstītāju līdzekļiem izbūvētas jaunas apakšstacijas, palielinot apakšstaciju skaitu par 18% un AST speciālistiem turpmāk nodrošinot šīs infrastruktūras regulāru apkalpošanu.
AST darbības izmaksas nākamajos trijos gados samazināsies elektroenerģijas cenas krituma dēļ, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu. Savukārt SPRK šogad apstiprinātās jaunās kapitāla atdeves likmes palielinājuma dēļ pieaugušas AST kapitāla izmaksas.
Šajā regulatīvajā periodā – no 2026. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim – SPRK ļāvusi pārvades sistēmas pakalpojumu izmaksu segšanai izmantot 44 miljonus eiro no uzkrātajiem pārslodzes vadības ieņēmumiem, kas ir par astoņiem miljoniem mazāk, nekā paredzēja AST iesniegtais tarifu projekts.
AST izdevies saglabāt pārvades tarifu stabilitāti atbilstoši sākotnējam tarifu projektam, turpinot uzņēmuma pārvaldības efektivizāciju un vēl vairāk samazinot ekspluatācijas izmaksas, norāda kompānijā.
AST koncerna auditētais apgrozījums 2024. gadā bija 258,607 miljoni eiro, kas ir par 5,3% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt koncerna peļņa pieauga 2,2 reizes – līdz 22,672 miljoniem eiro. Savukārt AST mātesuzņēmuma apgrozījums 2024. gadā saruka par 2,5% un bija 154,011 miljoni eiro, bet kompānijas peļņa pieauga par 31,6% un bija 14,764 miljoni eiro.
AST ir neatkarīgs Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators. AST pieder valstij. Kompānijas obligācijas kotē “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.
AST ir vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”) lielākais akcionārs – kompānijai pieder 68,46% “Conexus” akciju.