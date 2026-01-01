Svarīgi! Šogad palielināti sociālie pabalsti, invaliditātes pensiju un ienākumu sliekšņu apmēri 0
No šī gada palielināsies vairāku sociālo pabalstu, pensiju un ienākumu sliekšņu apmēri.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensijas vecumu sasniegušām personām turpmāk būs 187 eiro mēnesī līdzšinējo 166 eiro vietā. Apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz septiņu gadu vecumam pabalsts pieaugs līdz 213 eiro mēnesī, bet bērniem no septiņu gadu vecuma – līdz 255 eiro mēnesī. Tāpat 187 eiro mēnesī saņems personas ar trešo invaliditātes grupu, savukārt cilvēkiem ar III invaliditātes grupu no bērnības pabalsts būs 213 eiro mēnesī.
Personām ar I un II invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, tāpat kā līdz šim, būs atkarīgs no invaliditātes smaguma pakāpes un nodarbinātības statusa, paredzot piemaksu nestrādājošajiem pabalsta saņēmējiem.
Vienlaikus palielināsies minimālo invaliditātes pensiju apmēri. Invaliditātes pensijas aprēķina bāze pieaugs no 189 eiro līdz 213 eiro, bet cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 226 eiro līdz 255 eiro. Trešās invaliditātes grupas gadījumā pensija tiks noteikta aprēķina bāzes apmērā, savukārt I un II invaliditātes grupai tiks piemēroti koeficienti – attiecīgi 1,6 un 1,4. Palielināsies arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu minimālais apmērs, kas nevarēs būt mazāks par attiecīgās invaliditātes grupas minimālo invaliditātes pensiju.
Pieaugs arī minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēri. Katram bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai tie būs 213 eiro mēnesī, bet personām ar invaliditāti no bērnības – 255 eiro mēnesī.
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo dalībnieku ģimenēm palielināsies līdz 187 eiro mēnesī līdzšinējo 166 eiro vietā.
Tāpat paredzēts paaugstināt ienākumu sliekšņus. Garantēto minimālo ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 187 eiro mēnesī, bet pārējām personām – 131 eiro mēnesī. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai pieaugs līdz 425 eiro mēnesī, bet pārējām personām – līdz 298 eiro. Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai būs 680 eiro mēnesī, bet pārējām personām – 476 eiro.