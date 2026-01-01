“Trampa kungs, tas nenotika!” “Nē, Putins man teica, ka tā ir taisnība!” Uzbrukuma runas nu sašūpo Balto namu 0
Saskaņā ar ASV amatpersonu teikto, CIP ir izvērtējusi, ka Ukraina nesenā bezpilota lidaparātu uzbrukumā Krievijas ziemeļos nebija mērķējusi uz rezidenci, ko izmanto Krievijas prezidents Vladimirs Putins, tādējādi apšaubot apgalvojumu, ko Krievijas līderis pirmdienas telefonsarunā bija paudis prezidentam Donaldam Trampam, raksta CNN.
CIP direktors Džons Ratklifs trešdien iepazīstināja Trampu ar šo izvērtējumu, norādīja amatpersonas.
Krievija pirmdien publiski izplatīja apgalvojumus, ka Ukraina esot mēģinājusi trāpīt Putina mājoklim, un Tramps žurnālistiem sacīja, ka Putins viņam par to pastāstījis telefonsarunā. Tobrīd prezidents norādīja, ka šī informācija viņu satrauc, šķietami ticot Krievijas līdera teiktajam, lai gan Ukraina kategoriski noliedza jebkādu saistību ar šādu uzbrukumu.
Viņš atzina, ka ir “iespējams”, ka apsūdzība ir nepatiesa un šāds uzbrukums nemaz nav noticis, taču piebilda: “Bet prezidents Putins man šorīt teica, ka tas notika.”
Avoti norādīja, ka vēlāk Ratklifs informējis Trampu, ka CIP neuzskata šo apgalvojumu par patiesu. Savukārt trešdien Tramps šķita ieņēmis skeptiskāku nostāju, platformā Truth Social publicējot saiti uz laikraksta New York Post redakcijas sleju ar virsrakstu: “Putina ‘uzbrukuma’ bravūra parāda, ka tieši Krievija stāv miera ceļā.”
Post redakcija norādīja, ka ir ironiski, ka Putins, kurš gandrīz četrus gadus ir īstenojis brutālu karu, uzskata jebkādu vardarbību savā tuvumā par īpaša sašutuma vērtu, un apgalvoja, ka “jebkurš uzbrukums Putinam ir vairāk nekā pamatots”.
“Taču te ir būtība: bezpilota uzbrukums, visticamāk, nemaz nenotika. (Ukrainas prezidents Volodimirs) Zelenskis to kategoriski noliedza. (Kremļa preses sekretārs Dmitrijs) Peskovs sacīja, ka krievi nespēj sniegt pierādījumus, un aicināja presi ‘ticēt Kremļa vārdam’. Nē, mēs neticēsim,” rakstīja redakcija.
CNN vērsās Baltajā namā pēc komentāra. CIP atteicās komentēt.
Putina apgalvojums par uzbrukumu — un sekojošais ASV izvērtējums, ka tas nav bijis patiess, par ko pirmais ziņoja Wall Street Journal — izskanēja laikā, kad Tramps un viņa sūtņi vadīja intensīvas sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā.
Putins šo apsūdzību izteica dienu pēc tam, kad Tramps Maralago tikās ar Zelenski, un pēc tikšanās Tramps bija optimistiski noskaņots par progresu miera panākšanā.
Daži Eiropas amatpersonas norādīja, ka šis apgalvojums ir Putina mēģinājums izjaukt miera centienus, vienlaikus izvairoties no Trampa nosodījuma.
Arī citi ir pauduši šaubas par Krievijas apgalvojumu. Eiropas Savienības ārpolitikas vadītāja Kaja Kallasa trešdien sacīja, ka tas ir “apzināts uzmanības novēršanas mēģinājums”.
Maskavas Aizsardzības ministrija trešdien paziņoja, ka no Ukrainas ziemeļiem pret Putina rezidenci pie Valdajas Novgorodas apgabalā Krievijas ziemeļrietumos esot palaisti 91 bezpilota lidaparāts.
Vairāk nekā puse no tiem, pēc ministrijas teiktā, tika notriekti vairākus simtus kilometru attālumā, gan nenorādot, kā ticis noteikts, ka tie bija paredzēti Valdajai. Pārējie, kā norādīja ministrija, tika pārtverti virs Novgorodas laikā no pirmdienas plkst. 3.00 līdz 8.30 pēc vietējā laika.
Ministrija publicēja karti, kurā it kā attēlots bezpilota lidaparātu lidojuma maršruts un vietas, kur tie tika notriekti.