Foto: lozzerB/X

FOTO. VIDEO. Ugunsgrēkā bārā Šveicē vairāki desmiti bojāgājušo 0

LETA
12:09, 1. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā naktī uz ceturtdienu Jaungada svinību laikā izcēlies ugunsgrēks bārā, kurā gājuši bojā vairāki desmiti un ievainoti apmēram 100 cilvēku, pavēstīja policija.

Kokteilis
Lielais 2026. gada horoskops visām zodiaka zīmēm – kas gaidāms attiecībās, finanšu jomā un kāda būs veselība?
Uzbrukums Putina rezidencei: Kallasa Vecgada vakarā komentē savu versiju par notikušo 100
RAKSTA REDAKTORS
“Mani atlaida no darba Latvijas populārākajā laboratorijā, neko nepaskaidrojot,” Lelde par pazemojumu, mobingu un briesmīgo attieksmi no priekšniecības 26
Lasīt citas ziņas

“Vairāki desmiti tiek uzskatīti par bojāgājušiem,” sacīts policijas paziņojumā.

Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.

Ugunsgrēks izcēlies ap pulksten 1.30 (2.30 pēc Latvijas laika)ī bārā “Le Constellation”.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Minūti pirms pusnakts apstājās tramvajs, atvēra durvis, viens vīrietis atvēra šampanieti…” Dace Rīgā piedzīvo negaidītu pārsteigumu
“Trampa kungs, tas nenotika!” “Nē, Putins man teica, ka tā ir taisnība!” Uzbrukuma runas nu sašūpo Balto namu
Bērna piedzimšanas pabalstu šogad cels par 179 eiro, bet par cik eiro bērna kopšanas pabalstu?

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija.

Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Minūti pirms pusnakts apstājās tramvajs, atvēra durvis, viens vīrietis atvēra šampanieti…” Dace Rīgā piedzīvo negaidītu pārsteigumu
“Trampa kungs, tas nenotika!” “Nē, Putins man teica, ka tā ir taisnība!” Uzbrukuma runas nu sašūpo Balto namu
RAKSTA REDAKTORS
“Mani atlaida no darba Latvijas populārākajā laboratorijā, neko nepaskaidrojot,” Lelde par pazemojumu, mobingu un briesmīgo attieksmi no priekšniecības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.