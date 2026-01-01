Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā naktī uz ceturtdienu Jaungada svinību laikā izcēlies ugunsgrēks bārā, kurā gājuši bojā vairāki desmiti un ievainoti apmēram 100 cilvēku, pavēstīja policija.

“Vairāki desmiti tiek uzskatīti par bojāgājušiem,” sacīts policijas paziņojumā.

Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.

Ugunsgrēks izcēlies ap pulksten 1.30 (2.30 pēc Latvijas laika)ī bārā “Le Constellation”.

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija.

Kranmontana ir starptautiski pazīstams slēpošanas kūrorts, kuru apmeklē daudzi ārzemju tūristi.

