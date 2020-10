Rīgas “Dinamo” pēdējos divos mačos demonstrējusi kvalitatīvu hokeju, kas kluba galvenajam trenerim Pēterim Skudram ļauj ar optimismu gaidīt nākamās spēles. Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas “Dinamo” punkts un uzslava no trenera Ieteikt





Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēdējos piecos mačos piedzīvoti pieci zaudējumi, tomēr pēdējās divās cīņās demonstrētais sniegums vieš optimismu, ka neveiksmju sērijai nebūs ilgs turpinājums.

Tā šobrīd var raksturot Rīgas “Dinamo” sniegumu, kas trešdien savā laukumā ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienos zaudēja Jaroslav­ļas “Lokomotiv” komandai, kurai šobrīd ir viena no labākajām aizsardzības līnijām līgā.

Mājinieku labā vārtus guva krievu leģionāri Pāvels Černovs un Jevgēņijs Gračovs. Pirmais no viņiem 27. minūtē vairākumā atklāja rezultātu, bet īpaši skaisti bija Gračova gūtie vārti spēles 54. minūtē, kad, ātrā pretuzbrukumā ieguvis ripu vidējā zonā, uzbrucējs ar māņu kustību apspēlēja aizsargu un pēc tam viltīgi apmānīja arī “Lokomotiv” kanādiešu vārtsargu Edvardu Paskuali, panākot 2:2. Pirms tam gan bija muļķīgi zaudēti vārti, kad ripa rīdzinieku vārtos ielidoja no pašu aizsarga Rīza Skārleta nūjas.

Tomēr pamatlaikā tika izcīnīts punkts pret vienu no Rietumu konferences līderēm, papildlaikā iespējas bija abām komandām, bet “bullīšos” mājiniekiem nepaveicās – ripa divas reizes noklaudzināja vārtu konstrukciju, kamēr “Lokomotiv” spēlētāji divas reizes lika kapitulēt Iļjam Proskurjakovam, izcīnot piekto uzvaru pēc kārtas.

Iepriekšējās trīs spēles bija paliela bēdu ieleja, toties pēdējās divas jau krasi labākas.

To uzsver arī “Dinamo” galvenais treneris Pēteris Skudra, kurš pēc trešdienas mača bija pateicīgs spēlētājiem. “Laba spēle, cepuri nost. Spēlējām pret vienu no “karstākajām” komandām, kas ir mobila un ātra. Mums izdevās daudz labu kombināciju uzbrukumā, bet pietrūka realizācija. Šoreiz daudz sanāca no tā, ko cenšamies izdarīt treniņu procesā, – tas, kā mēs spēlējām, kustējāmies un devām piespēlēs. Cenšamies uzlabot situāciju. Ceru, ka skatītājiem patika. Esmu jau teicis, kādā stāvoklī mēs atrodamies. Visu cieņu par to, kādu spēli puiši parādīja pret tādu komandu,” pēc mača Skudra bija gandarīts.

“Puiši cīnījās un centās. Ceru, ka šī spēle būs kā atspēriena punkts un parādīs virzienu, kurā doties, lai sāktu izcīnīt uzvaras,” līdzīgās domās bija arī rīdzinieku uzbrucējs Gračovs.

Jāaptur Daugaviņš

Vakar gan šķīrās Rīgas “Dinamo” un 21 gadu vecā uzbrucēja Renāra Krastenberga ceļi, kurš neizmantoja savu iespēju. Viņš laukumā devās sešās spēlēs, vidēji nospēlējot 7:25 minūtes mačā, ar rezultativitāti neizcēlās, nopelnīja četras soda minūtes, izpildīja septiņus spēka paņēmienus un nopelnīja negatīvu lietderību -1. Iepriekšējās piecas sezonas Renārs spēlēja Ziemeļamerikā, vispirms junioros, bet pēc tam ECHL līgā, kur bija gana rezultatīvs.

Rīt Rīgā viesojas Kaspars Daugaviņš un Maskavas apgabala “Vitjaz”, ar kuriem rīdzinieki šosezon spēkojušies jau divas reizes. Mājās izdevās uzvarēt ar 4:3, bet viesos zaudējums ar 1:6. Abos mačos “Vitjaz” komandā atslēgas figūra bija tieši Daugaviņš, kurš divās šīs sezonas spēlēs pret rīdziniekiem ir ticis pie sešiem (3+3) rezultativitātes punktiem, bet šosezon viņa kontā ir 16 (6+10) punkti, kas dod ceturto vietu KHL rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.

Trīs mājas spēļu sērija Latvijas klubam noslēgsies pirmdien pret Magņitogorskas “Metallurg”, kas ir ceturtajā vietā Austrumu konferencē. Rīdziniekiem punkti vajadzīgi kā ēst, jo Skudras komanda joprojām ir pēdējā Rietumos. No astotajā pozīcijā esošās “Vitjaz” (15) šķir astoņi punkti, no pirmspēdējā vietā esošā HK “Soči” (9) – divi. Zem “Dinamo” atrodas tikai Austrumu konferences pastarīte Pekinas “Kuņluņ Red Star”, Gunāra Skvorcova pārstāvētajai komandai tiekot vien pie trim punktiem 14 mačos.