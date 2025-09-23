“Jau 26 gadus tiek nošauti gan sunīši, gan kaķīši.” Jēkabpils iedzīvotāji īpašā akcijā sauc pēc palīdzības 0
Pirms pāris dienām vēstījām par šausminošu notikumu, kas satricināja Jēkabpils iedzīvotājus – privātmājas pagalmā nošāva suni. Sašutumu izraisa ne tikai nežēlīgais noziegums, bet arī fakts, ka līdzīgas situācijas notikušas jau agrāk.
22.septembrī Dārzciema ielas iedzīvotāji rīkoja Kluso akciju, kuras laikā izvietoja uz savu pagalmu žogiem plakātus, kas atklāja piedzīvotās šausmas pēdējos gados – cilvēku mīļo mājdzīvnieku traģiskos aiziešanas stāstus. Tādējādi iedzīvotāji aicināja policiju uz aktīvāku rīcību vainīgā saukšanai pie atbildības.
Akcijā klātesošs bija arī Jēkabpils novada domes deputāts Aivars Kraps (LPV), kurš savā “Facebook” profilā publicēja video. Tajā viņš saka: “Diemžēl šajā ielā, kā saka šīs ielas iedzīvotāji, jau 26 gadus tiek nošauti gan sunīši, gan kaķīši. Pēdējā zvērība, kas notika pāris dienas atpakaļ, kur vienu mazu klēpja sunīti nošāva mājas pagalmā. Visa iela ir ar plakātiem ar zvērībām, kas šeit notiek gadu desmitiem.”
Deputāts sola kopā ar partijas kolēģi – Saeimas deputātu Edmundu Zivtiņu (LPV) – iesaistīties šajā lietā. “Viņš arī tuvākajā laikā noteikti ieradīsies Jēkabpilī. Mēs sekosim līdzi, kas ir bijis pa šiem gadiem, kā ir izskatīti tie iesniegumi policijā, kuri ir bijuši pa šiem gadiem, un kas notiks ar šo lietu. Manuprāt, šādām zvērībām, šādiem cilvēkiem un šādām kustībām mūsu novadā, Latvijā un jebkur pasaulē nevajadzētu būt,” video uzsvēra politiķis.
Kā redzams publiskotajā video, viens no plakātiem vēsta par Loru – Labradora šķirnes suni, kuru 2018.gadā sašāva. Viņai trāpīja acī, bet Lora izdzīvoja. “Es kaucu, man sāpēja, bet es esmu DZĪVA,” rakstīts uz plakāta.
Zināms, ka par cietsirdību pret dzīvniekiem aizdomās tur kādu 70 gadus vecu vīrieti. Apkārtnē klīst baumas, ka viņš mājās uzglabājot ieročus, remontējot medniekiem bises, pašrocīgi izgatavo ieročus.
Likumsargi aicina atsaukties citus iedzīvotājus, kuru dzīvnieki, iespējams, cietuši līdzīgā veidā, sazinoties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 112 vai vēršoties ar iesniegumu Valsts policijas iecirkņos.