Kārlija Grega, kurai ir 15 gadi, nesen uzklausīja ASV zvērināto tiesas spriedumu, kurā viņa tika atzīta par vainīgu visās trīs apsūdzībās – pirmās pakāpes slepkavībā, slepkavības mēģinājumā un pierādījumu iejaukšanā. Grega piecēlās un izplūda asarās, kamēr viņas advokāte viņu mierināja, par to vēsta britu tabloīds Metro.

Prokurori, pirms zvērinātie sāka apspriedes, sacīja: “Dāmas un kungi, viņa ir bīstama. Viņa var izskatīties kā maza meitene, iespējams, daudzi ir teikuši, ka mazā Kārlija ir mīļa, bet diemžēl tā nav taisnība. Mēs lūdzam jūs piespriest Gregas kundzei mūža ieslodzījumu bez iespējas nosacīti atbrīvot.”

Ceturtdien tiesas procesa ceturtajā dienā viņa tika pieķerta ķiķināšanas lēkmē, skatoties, kā viņas juridiskā komanda kaut ko pieraksta. Viņa mēģināja apspiest smieklus, aizsedzot muti ar roku, taču brīdis tika skaidri noķerts video ierakstā.

Atlikušo mūža daļu meitene pavadīs cietumā bez nosacītas atbrīvošanas iespējas.

Grega 19. martā nošāva savu mammu Ešliju Smailiju mājās Misisipi štatā, kad viņa bija tikai 14 gadus veca, viņa mēģināja nogalināt arī savu patēvu.

Viņa pierunāja arī savu patēvu Hītu Smailiju atgriezties mājās, pēc tam viņam divreiz iešaujot. Viņš sacīja, ka viņa pameita reiz bijusi “mīļa maza meitene”, bet uzbrukuma dienā “izskatījās pēc dēmona. Kad es atvēru virtuves durvis, ierocis ieskrēja tieši man sejā.”

Policija stāsta, ka pusaudze pēc tam jautājusi draudzenei, “vai viņa kādreiz ir redzējusi mirušo ķermeni”, pirms uzaicināja viņu ciemos un veda viņu pie līķiem.

Nedēļas pirms apšaudes Kārlija bija interesējusies par grāmatu “Noziegums un sods”, 1886. gada Fjodora Dostojevska romānu par krievu nihilistu, kurš pabeidz sievietes slepkavības plānus un uzskata, ka neparastiem cilvēkiem ir tiesības nogalināt citus.

Kārlija tika uzskatīta par ļoti apdāvinātu meiteni un tāpēc atšķirīgu no citiem, mazliet vientuļu un mazliet izolētāku nekā citi vienaudži. Psihiatrs uzskata, ka Kārlija “aptumšojās” apmēram pusotru stundu pirms iespējamā nodarījuma. Bet viņš piebilda, ka Kārlijai bija motīvs “viltot” garīgu slimību.

