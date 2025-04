Vladimirs Putins Foto. Pavel Bednyakov / RIA NOVOSTI / AFP

Putins nāk klajā ar paziņojumu par Lieldienu pamieru: vai tas tiks pagarināts?







Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņojis, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins nav devis rīkojumu par Lieldienu pamiera turpināšanu, vēsta Kremļa oficiālais medijs TASS un citi plašsaziņas līdzekļi.

“Putins nav devis pavēli turpināt Lieldienu pamieru,” norādīja Peskovs.

Atgādinām, ka Putins izsludināja Lieldienu pamieru, kas paredzēja pārtraukt karadarbību no sestdienas plkst. 18.00 līdz pusnaktij no svētdienas uz pirmdienu, piebilstot, ka Krievijas karaspēks būs gatavs reaģēt, ja notiks provokācijas vai pamiera pārkāpumi.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piekrita pamieram un paziņoja, ka Ukraina atbildēs uz jebkādiem Krievijas pamiera pārkāpumiem ar līdzvērtīgiem pasākumiem. Zelenskis arī vairākkārt uzsvēra, ka Ukraina būtu gatava turpināt pamieru arī pēc 20. aprīļa, piedāvājot pagarināt uguns pārtraukšanu līdz 30 dienām.

Tomēr, neskatoties uz šiem Krievijas solījumiem, cīņas frontē turpinājās.

Krievijas karaspēks Ukrainā svētdien turpina uzbrukt, turklāt aizvien vairāk izmantojot smagos ieročus, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Turpinās tendence, ka Krievijas [karaspēks] arvien vairāk izmanto smagos ieročus. No dienas sākuma līdz plkst.16 notikuši pavisam 46 Krievijas uzbrukumi dažādos virzienos un 901 apšaude, no kuriem 448 bija tieši no smagajiem ieročiem,” platformā “X” ierakstījis Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas Bruņoto spēku komandiera Oleksandra Sīrska ziņojumu.

“Ukrainas armija rīkojas un turpinās rīkoties pilnīgi simetriski. Šīs Lieldienas nepārprotami pierādīja, ka vienīgais kara avots un tā ieilgšanas iemesls ir Krievija,” uzsvēris Zelenskis.

“Mēs esam gatavi virzīties uz mieru un pilnīgu, beznosacījumu un godīgu pamieru, kas varētu ilgt vismaz trīsdesmit dienas, taču Krievijas reakcijas uz to joprojām nav,” piebildis Ukrainas prezidents.