Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Foto: REUTERS/SCANPIX

Putins zaudē saikni ar realitāti: Vai Krievijas diktators ir galīgi sajucis prātā? Ekspertu secinājumi ir satraucoši Ieteikt







Krievijas diktators Vladimirs Putins, iespējams, zaudējis saikni ar realitāti ilgstošās izolācijas, paranojas un informācijas vakuuma dēļ, kas viņu pavadīja Covid-19 pandēmijas laikā, raksta izdevums “The Times”.

Reklāma Reklāma

Avota rīcībā esošā informācija liecina, ka tieši pandēmijas periods kļuva par lūzuma punktu Putina psiholoģiskajā stāvoklī.

Toreiz viņš gandrīz pilnībā pazuda no publiskās telpas un vismaz divus gadus pavadīja savā rezidencē Novo-Ogarjovā netālu no Maskavas, izvairoties no personīgām tikšanās reizēm pat ar tuvāko loku.

Ēka bija aprīkota ar dezinfekcijas tuneļiem, un ikvienam, kas plānoja tikties ar Kremļa saimnieku, bija jāiziet stingra karantīna.

Atrodoties šādā izolācijā, Putins sazinājās tikai ar šauru personu loku, tostarp ar ietekmīgo spēka struktūru pārstāvi Nikolaju Patruševu.

Tāpēc, pēc ekspertu domām, viņš nokļuvis sazvērestības teoriju lamatās.

Tostarp par ASV gatavošanos iebrukumam, “laulībām ar dzīvniekiem” Eiropā vai it kā Rietumu elites plāniem evakuēties uz Sibīriju pārdabisku katastrofu dēļ.

Bijušais Kremļa padomnieks Gļebs Pavlovskis atzīmēja, ka Putins ir piedzīvojis dziļu transformāciju:

“Agrāk viņš bija saprātīgs. Tagad viņš reaģē uz bildēm savā galvā.”

Pirmās publiskās šaubas par Putina garīgo stabilitāti 2022. gada februārī izteica toreizējais ASV senators Marko Rubio (šobrīd valsts sekretārs).

Nesen arī ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Krievijas līderis “pilnībā norāvies no ķēdes”.

Šie novērojumi, pēc Rietumu analītiķu domām, var daļēji izskaidrot negaidītos, impulsīvos Kremļa lēmumus – jo īpaši pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.