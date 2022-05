Ekrānuzņēmums no Youtube

Planētas noslēpumi: Radīts neievainojams materiāls – nevar ne sagriezt, ne caururbt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Britānijas pētnieki no Daremas universitātes un viņu kolēģi no Fraunhofera institūta Vācijā izgudrojuši un jau izgatavojuši pirmos paraugus materiālam, kuru praktiski nav iespējams ne sagriezt, ne caururbt ne ar vienu no mūsdienās zināmajām mehāniskās apstrādes metodēm. Šā materiāla blīvums ir vien 15% no tērauda blīvuma, un, kā iecerējuši tā izgudrotāji, šis materiāls varētu gūt ļoti plašu pielietojumu, piemēram, nesagraujamu durvju, slēdzeņu un dažādu individuālās aizsardzības līdzekļu izgatavošanā.

Jaunais materiāls nodēvēts par Proteus, tā pamatā ir alumīnijs, kura struktūrā iekļautas keramiska materiāla sfēras. Tieši šīs sfēras tad arī ir galvenais iemesls tam, ka rodas graujošas vibrācijas, kas notrulina griezējinstrumentu griezošās daļas. Piebilsts, ka tāda ideja radusies, izpētot greipfrūta mizas strikto šūnu struktūru, kā arī dažu molusku neticami izturīgos gliemežvākus.

Izmēģinājumos vairākkārt pārbaudīts, ka griezējinstrumenta asmens spēj izkļūt cauri Proteus ārējam slānim, taču, tiklīdz griezošās daļas sasniedz keramisko “ieliktņu” slāni, acumirklī sākas vibrācijas, kas instrumentu padara pilnībā neasu. Vēl vairāk – vienlaikus tādējādi rodas keramiski putekļi, kas momentā aizpilda visus tukšumus metāla struktūrā, un veidojas process, kas pazīstams kā cementējums un kas vairākkārt palielina metāla virsmas izturību. Pēc visa tā instrumentam pievadītā dzinēja enerģija novirzās pretējā virzienā, kas attiecīgi izraisa vai nu griezošās daļas nolietojumu, vai faktiski pat tā sagrūšanu. Materiāls Proteus arī spēj izturēt augsta spiediena hidroabrazīvo griezēju iedarbību. Keramisko ieliktņu sfēriskā forma efektīvi izkliedē ūdens strūklu un pazemina tās ātrumu līdz lielumam, kad tā vairs nespēj vispār griezt metālu.

Pētnieki savās atskaitēs rakstījuši, ka materiāla Proteus griešanas procesu var salīdzināt ar mēģinājumu sagriezt želeju, kas pildīta ar krietni cietākām daļiņām. Var bez liekām problēmām tikt cauri želejas virsējam slānim, taču, nonākot līdz pilddaļiņu slānim, materiāls sāk vibrēt tā, ka faktiski acumirklī padara nelietojamu jebkuru griezējinstrumentu. Vēl vairāk – jaunā materiāla Proteus keramiskais pildmateriāls pats sastāv no sīkām daļiņām, kas liela ātruma griešanai pretojas līdzīgi tam, kā smilšu maiss efektīvi spēj apstādināt ļoti lielā ātrumā lidojošu lodi.

Piebilsts, ka vēl bez jau minētajām pielietojuma jomām jauno materiālu Proteus var izmantot ar griezējinstrumentiem strādājošo cilvēku aizsardzības līdzekļu izgatavošanai.