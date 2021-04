Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Arī gripas vakcīnu iepirkšana Latvijā notikusi haotiski un novēloti, līdz ar to rudenī piedzīvots gripas vakcīnu deficīts, bet pašlaik noliktavās aizvien stāv neizlietotas potes, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.

Raidījums atzīmē, ka pirms gada, vēl nezinot, kā cīnīties ar Covid-19 pandēmiju Latvijā, valdība nolēma, ka iespēju robežās sabiedrība jāsargā no gripas, lai gripas epidēmija vēl vairāk nepalielina slodzi veselības aprūpes sistēmai. Ministru kabinets uzdeva Veselības ministrijai (VM) līdz 1.septembrim nodrošināt, ka gripas vakcīna ir pieejama mediķiem un riska grupām.

2020.gada aprīļa beigās VM noskaidroja, ka vairs nevar palielināt Latvijai rezervēto gripas vakcīnu daudzumu. Ražotāji apjomus plāno jau gadu pirms gripas sezonas, un Latvijai bija ierēķināti 195 000 vakcīnu.

No pieejamajām vakcīnām pusi rezervēja riska grupām. Šim mērķim vakcīnas iepirka Nacionālais veselības dienests (NVD). Iepriekšējā gripas sezonā dienests iepirka 31 000 vakcīnu, bet VM plānoja, ka šajā sezonā vajadzēs 50 000 vakcīnu. Imunizācijas padomē izskanēja bažas, ka ar to riska grupām nepietiks, tāpēc NVD izsludināja iepirkumu par vēl lielāku apjomu – 90 000. Iepirkumā uzvarēja SIA “Vakcīna”.

Vakcinācijas kabineti un aptiekas, kas potes bija pasūtījušas, lai piedāvātu jebkuram, tās attiecīgi saņēma krietni mazākā apjomā, jo Latvijas valdība Veselības ministrijas personā bija rezervējusi daļu vakcīnu valstiskiem mērķiem. Sekojot speciālistu ieteikumiem, iedzīvotāji aktīvāk nekā citus gadus devās vakcinēties pret gripu, bet vakcinācijas kabinetos bija uz pusi mazāk vakcīnu nekā iepriekšējā gadā.

Pie valsts iepirktajām vakcīnām tika mediķi, grūtnieces, pansionātu iemītnieki un darbinieki, kas to vēlējās un kas par tādu iespēju uzzināja. To, kas palika pāri, novembrī deva ģimenes ārstiem sirmgalvju un hronisku slimnieku potēšanai, tomēr, kā atzīmē raidījums, ne visi riska grupās par iespējām vakcinēties par valsts naudu uzzinājuši, līdz ar to gripas sezonas beigās daļa vakcīnu palika neizlietotas. Pāri palikušo decembrī piedāvāja ierindas klientiem, taču tobrīd gripas vakcīna nevienam vairs neesot bijusi aktuāla.

Noliktavā pašlaik esot vairāk nekā 3000 gripas vakcīnas devu, kuras nākamajā gripas sezonā vairs nebūšot izmantojamas.

Šogad gripas vakcīnu iepirkumu NVD sācis organizēt laicīgāk – martā. Valsts apmaksātas vakcīnas būs paredzētas tādām pašām grupām kā pagājušajā gadā, tikai sarēķināts, ka vakcīnu vajadzēs divreiz vairāk.