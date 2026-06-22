Foto: LETA

“Rail Baltica” zem lupas: ministrija gaida ziņojumu, kas var mainīt projekta tālāko virzību 0

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LETA
11:10, 22. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Padziļināto dzelzceļa projekta “Rail Baltica” izvērtējumu plānots pabeigt līdz jūlija beigām, aģentūrai LETA norādīja Satiksmes ministrijā (SM).

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Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam pērn 3. novembrī tika sākts “Rail Baltica” projekta padziļinātais izvērtējums, ko veic starptautiskais konsultants “Alvarez & Marsal”.

Ministrijā informē, ka kopš konsultanta darba sākšanas līgumsaistības no VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir pārņēmusi SM, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu iesaistīto valsts kapitālsabiedrību pozīciju izvērtējuma procesā un mazinot iespējamo interešu konflikta risku.

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Vienlaikus ar līguma pārņemšanu pagarināts izvērtējuma izpildes termiņš līdz šā gada 31. jūlijam.

Ministrijā norāda, ka pēc gala ziņojuma saņemšanas un tā izvērtēšanas ministrija sagatavos priekšlikumus par “Rail Baltica” projekta turpmāko attīstību.

Informatīvā ziņojuma iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā plānota līdz šā gada 30. septembrim.

LETA jau ziņoja, ka pērn 31. oktobrī, lai gūtu objektīvu un visaptverošu analīzi par “Rail Baltica” projekta īstenošanu un izstrādātu praktisku darbības plānu SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL) integrācijai LDz koncernā, LDz noslēdza līgumu ar starptautisku konsultantu “Alvarez & Marsal Infrastructure & Capital Projects” par padziļinātu izvērtējumu.

Noslēgtā līguma summa ir konfidenciāla.

Izvērtējuma mērķis ir gūt objektīvu un visaptverošu analīzi par “Rail Baltica” projekta īstenošanu, padziļināti izpētīt riskus, finansiālo un saistību stāvokli un izstrādāt rekomendācijas un praktisku darbības plānu projekta turpmākai efektīvai, caurspīdīgai un ilgtspējīgai īstenošanai.

Tāpat vēstīts, ka atbilstoši pēdējam izvērtējumam “Rail Baltica” pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā – 5,5 miljardus eiro, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro. Savukārt kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro.

Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.

“Rail Baltica” projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

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