Rajevs par Kurskas operāciju, vai no stratēģiskā viedokļa tā tomēr nebija ukraiņu kļūda? "Taktiski vinnējot, stratēģiski var zaudēt!"







Vai Ukrainas operācija Kurskā vērtējama kā veiksmīga, to par labu jautājumu nosauc arī Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis, skaidrojot to tā: “Kursā tagad ir savilkts ļoti daudz ukraiņu spēku, kurus varētu izmantot pretuzbrukumam citviet. Tagad tos atvilkt no turienes nemaz nebūs tik viegli, jo Krievija armija neļaus viņiem tāpat vienkārši pāriet pāri robežai atpakaļ un turpat apstāties,” tā viņš prognozēja TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.

Kā notikumus uz vietas ilustrē pulkvedis, krievi sekos ukraiņiem, ja tie dosies atpakaļ, un frontes līnija būs karsta, virzoties gan uz vienu, gan uz otru pusi. “Atvilkt no turienes Ukrainas spēkus būs ārkārtīgi grūti. Tas nozīmē, šie spēki kaut kādam lielam pretuzbrukumam teorētiski ir ne gluži zaudēti, bet iesaistīt tos kaut kur būs ārkārtīgi grūti.”

“No taktiskā viedokļa, protams, šī operācija bija ļoti laba. Mēs redzam, cik tālu ukraiņiem izdevās ieiet Krievijas teritorijā un ieņemt to, bet tagad pastāv liels jautājums: vai tā nebija stratēģiskā kļūda. Taktiski vinnējot kaut ko, jūs stratēģiski varat pieļaut arī ļoti lielu kļūdu. Kā šahā,” situācijas neniennozīmīgumus raksturo Rajevs.

Tās var būt ļoti smagas lamatas, turklāt mums nav pilnas bildes par to, kādas kapacitātes ir Ukrainas armijai, mēs tikai aptuveni zinām vienību un brigāžu skaitu, saka eksperts, atzīstot, ka savukārt nezinām viņu apbruņojumu, mēs nezinām viņu apmācības un sagatavotības līmenī, mēs nezinām, cik labi komandieri viņiem ir.

“Bez tiem faktoriem tā ir tikai jēla, vispārēja informācija, kuru nevar izmantot, pasakot – ir spēcīga armija vai tie ir tikai pagaidām kvadrātiņi uz kartes, kuriem vēl tikai ir jāpārtop reālām kaujas vienībām, kuras var izpildīt kaujas uzdevumus,” rezumē Rajevs.