karš, Kurska, Krievija, Ukraina FOTO: AFP/REUTERS/Scenpix/LETA

Viņi zināja, ka tā notiks! Krievijas militārie komandieri paredzēja Ukrainas iebrukumu Kurskas reģionā un jau mēnešiem ilgi izstrādāja plānus, kā to novērst Ieteikt







Atsaucoties uz “The Guardian”, portāls “Unian” raksta, ka Krievija jau vairākus mēnešus iepriekš paredzēja AFU iebrukumu Kurskas reģionā.

Reklāma Reklāma

Dokumentos, kas konfiscēti iebrukuma laikā, ir brīdinājumi par iespējamo Ukrainas ofensīvu, kā arī bažas par Krievijas armijas morāli.

Krievijas militārie komandieri bija paredzējuši Ukrainas iebrukumu Kurskas reģionā un jau mēnešiem ilgi izstrādāja plānus, kā to novērst. Par to liecina sagūstītie Krievijas Iekšlietu ministrijas, FSB un armijas dokumenti no Kurskas reģiona, ar kuriem AFU kaujinieki dalījās ar “The Guardian” žurnālistiem. Žurnālisti nevarēja neatkarīgi pārbaudīt dokumentu autentiskumu, lai gan tiek atzīmēts, ka tiem piemīt īstu ziņojumu pazīmes.

“Daži no dokumentiem ir drukātas pavēles, kas izsūtītas dažādām vienībām, bet citi ir ar roku rakstīti žurnāli, kuros fiksēti notikumi un problēmas konkrētās pozīcijās. Agrākie ieraksti datējami ar 2023. gada beigām, savukārt jaunākie dokumenti datējami tikai sešas nedēļas pirms Ukrainas iebrukuma Kurskas reģionā 6. augustā. Lielākoties tie ir dokumenti no 488. gvardes motorizētā strēlnieku pulka vienībām, jo īpaši no 17. bataljona otrās rotas,” raksta izdevums.

Tādējādi 4. janvāra ierakstā tika runāts par Ukrainas armijas “valsts robežas izrāviena iespēju” un pavēlēts pastiprināt gatavošanos jebkura uzbrukuma atvairīšanai. Savukārt 19. februārī vienību komandieri tika brīdināti par Ukrainas plāniem “strauji virzīties no Sumu apgabala uz Krievijas teritoriju līdz 80 km [50 jūdžu] dziļumam, lai izveidotu četru dienu “koridoru” pirms Ukrainas armijas galveno vienību ar bruņutehniku ierašanās,” raksta “Guardian”.

Marta vidū pierobežas vienībām tika dots rīkojums nostiprināt aizsardzības līnijas un organizēt papildu mācības, gatavojoties Ukrainas pārrobežu uzbrukumam.

“Un jau jūnija vidū izskanēja konkrētāks brīdinājums par Ukrainas plāniem “virzienā Junakovka-Sudža ar mērķi pārņemt kontroli pār Sudžu”.” Tika arī prognozēts, ka Ukraina mēģinās iznīcināt tiltu pār Seimas upi, lai pārtrauktu Krievijas apgādes līnijas reģionā, kas vēlāk arī notika,” raksta izdevums.

Tajā pašā laikā jūnija dokumentā tika izteiktas pretenzijas, ka frontē izvietotās Krievijas vienības “ir vidēji tikai 60-70 % pilnas un sastāv galvenokārt no rezervistiem ar vāju sagatavotību”.

Dokumenti sniedz arī ieskatu Krievijas taktikā pēdējā gada laikā.

Piemēram, vienā no tiem teikts, ka ir nepieciešams izveidot viltus tranšejas un pozīcijas, lai maldinātu Ukrainas izlūkošanas dronus. “Jāizveido tanku, bruņumašīnu un artilērijas iekārtu modeļi, kā arī karavīru manekeni un periodiski tie jāpārvieto,” teikts vienā rīkojumā.

Tajā piebilsts, ka uz viltus pozīcijām jānosūta vairāki karavīri, lai naktī kurinātu ugunis un staigātu ar lāpām, un ka Krievijai jārada radio ziņojumi par viltus pozīcijām, lai tās pārtvertu. Tomēr nav skaidrs, vai šādas pozīcijas vispār ir izveidotas; Ukrainas vienības dalībnieki, kas pēdējās nedēļās šajā teritorijā lidojuši ar izlūkošanas droniem, izdevumam “Guardian” sacīja, ka viņi nav redzējuši nekādas liecības par šādu pozīciju esamību.

Morāles problēmas Krievijas armijā.

“Guardian” rīcībā esošie dokumenti liecina arī par Krievijas bažām par karavīru morāli Kurskas reģionā. Problēmas ir saasinājušās pēc tam, kad frontes līnijā pašnāvību izdarīja kāds karavīrs, kurš, kā ziņots, bija “ilgstošā depresijā par savu dienestu Krievijas armijā”. Tikmēr, lai novērstu šādus gadījumus, vienību komandieriem ir uzdots identificēt karavīrus, kuri ir “garīgi nesagatavoti dienestam un organizēt viņu pārkvalifikāciju un pārcelšanu uz militāri medicīniskām iestādēm”.

Reklāma Reklāma

Turklāt karavīriem 5-10 minūtes dienā un vienu reizi nedēļā pa vienai stundai jāvelta politiskajai apmācībai, “kuras mērķis ir uzturēt un uzlabot personāla politisko, morālo un psiholoģisko stāvokli”.