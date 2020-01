Anastasija Sevastova 2020. gada sezonu sākusi ar zaudējumu Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Latvijas vadošā tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien Brisbenas “Premier” turnīra pirmajā kārtā piedzīvoja zaudējumu, kā rezultātā 2020.gada sezona iesākta ar neveiksmi.

WTA ranga 27.numurs Sevastova pirmajā kārtā ar 6:7 (1-7), 4:6 zaudēja amerikānietei Sofijai Keninai (WTA 14.).

Abas tenisistes pirmajā setā demonstrēja augsta līmeņa tenisu un pa reizei uzvarēja geimu pie pretinieces serves. Pirmā to paveica Kenina, izvirzoties vadībā ar 4:3. Sevastova uzvarēja nākamās septiņas no astoņām izspēlēm un izrāvās vadībā ar 5:4, tomēr pirmā seta uzvarētāju noskaidroja taibreikā. Tas liepājniecei sākās ļoti neveiksmīgi. Dusmu uzplūdā tika salauzta rakete, taču tas nepalīdzēja lauzt spēles gaitu.

Kaut ko no sava ierastā arsenāla Nastja atkal sāka rādīt tikai otrā seta ceturtajā geimā, kad rezultāts jau bija 0:3. Izlieto vairs neizdevās sasmelt – 4:6.

Par dalību pirmajā kārtā Sevastova nopelnīja vienu WTA ranga punktu, neaizstāvot pērn par ceturtdaļfinālu iegūtos 100 punktus. Šī iemesla dēļ tenisiste rangā pēc šī turnīra noslīdēs jau uz 30.pozīciju.

Kenina nākamajā kārtā, visticamāk, tiksies ar Osaku (WTA 3.), bet ceturtdaļfinālā iespējama cīņa ar pasaules devīto raketi no Nīderlandes Kiki Bertensu.

Latvijas tenisiste šajā turnīrā piedalījās jau trešo reizi. 2018.gadā viņa sasniedza šī turnīra pusfinālu, bet pērn apstājās ceturtdaļfinālā, kur viņai pretim stājās japāniete Naomi Osaka.

Sevastova aizvadītajā sezonā savu vienīgo titulu ieguva Latvijā notikušajā Jūrmalas “International” turnīrā, gadu noslēdzot ar 29 uzvarām 51 duelī.

Kenina šajā turnīrā piedalās pirmo reizi. Aizvadītajā sezonā amerikāniete izcīnīja trīs titulus, bet finālos kopumā spēlēja četras reizes. Vienu no saviem tituliem viņa ieguva Maljorkas turnīrā, kurā pa ceļam līdz trofejai, pieveica arī Sevastova, kurai iepriekš šajā turnīrā izdevies uzvarēt, kā arī vairākkārt spēlēts finālā. Kenina 2019.gadā laukumā devās 72 spēlēs, 49 no tām izcīnot uzvaru.

Brisbenas turnīrā sapulcējies spēcīgs sastāvs. Sezonu tieši šajā turnīrā nolēmušas uzsākt vairākas vadošās spēlētājas no pirmā desmitnieka. Viņu vidū ir arī mājiniece Ešlija Bārtija, kura kā ranga vadošā tenisiste šajā turnīrā izsēta ar pirmo numuru. Brisbenā no pirmā desmitnieka nebūs redzamas tikai četras sportistes, tostarp arī Bjanka Andresku no Kanādas, kura pēc lieliskas 2019.gada sezonas, aizvien vēl dziedē gūtās traumas.