Ralfs Eilands un Ainars Mielavs soctīklos saplūkušies viena joka dēļ

10:06, 21. marts 2026
Mēdz teikt, ka par gaumi nestrīdās – katram no mums tā ir cita, tāpēc nav “pareizas” vai “nepareizas” gaumes. Līdzīgi varētu teikt arī par jokiem. Mēs reizēm mēdzam teikt, ka kādam nav humora izjūtas, bet varbūt tā vienkārši atšķiras no mūsējās?

Tādas pārdomas raisās, soctīklos pamanot nelielu sarunu starp diviem mūziķiem – Ralfu Eilandu un Ainaru Mielavu.

Viss aizsākās ar Ralfa Eilanda joku par Čaku Norisu, kurš vakar devās mūžībā. Savos soctīklos Ralfs publicēja, viņaprāt, asprātīgu ierakstu:

Uz to vēlāk reaģēja arī pats Ainars Mielavs. Bet pirms tam – joku plūsmu turpināja arī citi komentētāji:

Ainars Mielavs, pamanījis Ralfa ierakstu, jautāja: “Labvakar! Kas šis bija, Ralf???”

Uz ko Ralfs atbildēja: “Joks, Ainar. Šis bija joks.”

Ainars turpināja: “Mjāā…Cilvēkiem mēdz būt pavisam atšķirīga humora izjūta.”

Vēlāk Ralfs ar šiem ekrānuzņēmumiem dalījās vēlreiz, piebilstot: “Šis ir oficiāli mans labākais joks. Tālāk tik uz leju.”

Galu galā punktu šai tēmai pielika Ainars Mielavs, pievienojot šādu komentāru: “Tikai tamdēļ, ka, 1 reizi mūžā satiekot Tevi, Ralf, Tu atstāji siltu iespaidu, pievienošu šai sarakstei sekojošo… Izcils joks ir, piemēram, šis, Vonnegūta rakstītais (citēju pēc atmiņas) – Ja tu pa īstam gribi sāpināt savus vecākus un tev nepietiek drosmes būt gejam, tad vismaz vari nodarboties ar mākslu.”

