"Puse industrijas zina, ka "laiž pa kreisi"!" Eilands atmasko slavenības, kas liekuļo Instagram
Mūziķis Ralfs Eilands audzis ģimenē, kurā ir abi vecāki, viņš publiski maz dalījies ar savu privāto dzīvi un attiecībām, bet viņam ir savs viedoklis par šo tēmu.
Intervijā žurnālam IEVA šonedēļ mākslinieks atklāj, ka viņam nav saprotams, kāpēc tik daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki sociālajos tīklos rāda ainu, kas krasi atšķiras no reālitātes.
“Zinu, ka es nevilkšu gredzenu pirkstā, kamēr nebūšu saticis īsto – tas ir skaidrs,” pārliecināti pauž Ralfs un turpina, stāstot, ka “ir sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri Instagramā postulē savas fantastiskās attiecības, kamēr puse industrijas zina, ka viens vai otrs laiž pa kreisi.
Kad viņi izšķiras, pēkšņi visiem ir pārsteigums. Bet man vienmēr klusībā ir jautājums – kāpēc jūs tā dzīvojat? Jo man ir manu vecāku piemērs, un viņiem viss ir forši! Tāpēc arī es gribu atrast cilvēku, lai man būtu labi. Un tāpēc necentīšos par katru cenu būt ar kādu kopā,” saka mūziķis.
