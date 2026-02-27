Ralfs Eilans.
Ralfs Eilans.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Puse industrijas zina, ka “laiž pa kreisi”!” Eilands atmasko slavenības, kas liekuļo Instagram 0

kokteilis.lv
7:08, 27. februāris 2026
Kokteilis Apbrīno

Mūziķis Ralfs Eilands audzis ģimenē, kurā ir abi vecāki, viņš publiski maz dalījies ar savu privāto dzīvi un attiecībām, bet viņam ir savs viedoklis par šo tēmu.

Sankciju paradokss: Latvija zaudē tranzītu, Krievija pārņem kravas un pelna
Veselam
Kā pazemināt asinsspiedienu: 6 jauni ieteikumi
“Vienošanās nebūs, ja vien…” Vitkofs nosaucis galveno nosacījumu miera līguma parakstīšanai
Lasīt citas ziņas

Intervijā žurnālam IEVA šonedēļ mākslinieks atklāj, ka viņam nav saprotams, kāpēc tik daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki sociālajos tīklos rāda ainu, kas krasi atšķiras no reālitātes.

“Zinu, ka es nevilkšu gredzenu pirkstā, kamēr nebūšu saticis īsto – tas ir skaidrs,” pārliecināti pauž Ralfs un turpina, stāstot, ka “ir sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri Instagramā postulē savas fantastiskās attiecības, kamēr puse industrijas zina, ka viens vai otrs laiž pa kreisi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Šodien manam dēlam pa ceļam uz skolu uzbruka vīrietis: mamma publiski dalās šausminošā stāstā
Būs grūti sadzīvot ar šīm bēdīgajām sekām! Aidis Tomsons paredz mums drūmu nākotni Latvijā
“Un te es izraisīšu viedokļu vētru,” Lauris Reiniks visus Latvijas iedzīvotājus iedala divās grupās

Kad viņi izšķiras, pēkšņi visiem ir pārsteigums. Bet man vienmēr klusībā ir jautājums – kāpēc jūs tā dzīvojat? Jo man ir manu vecāku piemērs, un viņiem viss ir forši! Tāpēc arī es gribu atrast cilvēku, lai man būtu labi. Un tāpēc necentīšos par katru cenu būt ar kādu kopā,” saka mūziķis.

Pilnu interviju ar Ralfu Eilandu lasi jaunākajā žurnāla IEVA numurā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Un te es izraisīšu viedokļu vētru,” Lauris Reiniks visus Latvijas iedzīvotājus iedala divās grupās
TESTS. Atrisini matemātikas uzdevumus zibenīgā ātrumā! Tev ir 120 sekundes, lai pierādītu savu ģenialitāti
Kokteilis
Vai mums ir pa ceļam? Ar kādiem cilvēkiem katras zodiaka zīmes pārstāvjiem nesaskan
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.