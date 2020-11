Djego Maradona Foto – Leta/AFP

Ramosam simtie vārti, Maradonam operācija





Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Centra aizsargs Serhio Ramoss guva savus simtos vārtus Madrides “Real” labā, palīdzot Spānijas grandam izcīnīt pirmo uzvaru šosezon UEFA Čempionu līgā – 3:2 pret Milānas “Inter”. Pirmajos divos mačos madridieši bija ieguvuši tikai punktu.

34 gadus vecais Ramoss no saviem simts vārtiem Čempionu līgā guvis 13, par vieniem atpaliekot no “Barcelona” centra aizsarga Žerāra Pikē, bet visvairāk no aizsargiem iespējis Robertu Karlušs (16), kurš arī savulaik pārstāvēja “Real” un karjeras pēdējās divas sezonas uzspēlēja kopā ar Ramosu. Vēl jāpiebilst, ka Minhenes “Bayern” uzvaru rekordsēriju (14. pēc kārtas) turpināja ar 6:2 pret “Salzburg”, lai gan vēl otrā puslaika vidū uz tablo bija 2:2.

Pie trešās uzvaras trijās spēlēs tika “Liverpool” un Mančestras “City”, pārspējot attiecīgi “Atalanta” (5:0) un “Olympiacos” (3:0).

Savukārt leģendārajam argentīnietim Djego Maradonam, kurš viņnedēļ atzīmēja 60. dzimšanas dienu, Buenosairesā veikta galvas smadzeņu operācija. Ārsti to vērtē kā veiksmīgu, iepriekš Maradona pārcietis divus infarktus un saslimis ar hepatītu, tāpēc ir Covid-19 riska grupā un jābūt īpaši piesardzīgam.