“Domāju, ka padomju laikos tās Ļeņina baļķu nešanas, ko cilvēki ik pa brīdim atsauc atmiņā kā tādu, viņuprāt, talkas pirmsākumu, bija talkas brīvprātības idejas pārpratums vai sabojājums. Un Imanta Ziedoņa iniciatīvas ar dižkoku glābšanu atgrieza talkām brīvprātības raksturu,” tā TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” sacīja akcijas “Liela talka” pārstāve Kristīna Sprūdža, stāstot par 26.aprīlī paredzēto ikgadējo vides sakopšanas talku Latvijā.

“Un tādā ziņā šī “Lielā talka” ir absolūta mantiniece šai brīvprātības idejai. Uz “Lielo talku” neviens netiek piespiests! Tā ir tāda katra cilvēka saruna ar dabu, kas katru gadu ir iespējama. Randiņš ar dabu 26.aprīlī!” smaidot teica Sprūdža, tādējādi aicinot Latvijas iedzīvotājus piedalīties un sakopt savu zemi pēc garās ziemas.

Sprūdža raidījumā uzsvēra: “Man šķiet, ka tā brīvprātības doma ir pati svarīgākā. Šajos 18 gados, kopš notiek talka, kāds kādreiz ir talkojis varbūt viens pats, apstaigājot kādu ceļmalu, kas neliek mieru garām braucot. Varbūt kāds ir bijis talkas organizators, kur vārījis lielo zupas katlu un aicinājis visus kopā. Un šeit ir tā saimnieka sajūta, ka šī zeme taču ir mūsu! (…) Daba, kas ir mums apkārt, vistiešākajā veidā ietemē arī mūsu veselību,” atzina Sprūdža.

“Tā ir lielākā dāvana, ko mēs katru gadu turpinām dāvināt paši sev un Latvijai, jo talka jau aizsākās kā dāvana Latvijai dzimšanas dienā,” atgādināja “Lielās talkas” pārstāve Sprūdža TV24 raidījumā “”Saimnieks. Zeme. Valsts”.

Jau vēstīts, ka no 26.marta ikviens var izvēlēties savu talkas veidu, atrast savu “Lielās talkas” vietu un piereģistrēt to interneta adresē “talkas.lv“. Kopā ar ģimeni, kolēģiem, draugiem var izvēlēties kādu no dažādiem talku veidiem, kurā piedalīties, piemēram, atkritumu savākšana, koku vai košumkrūmu stādīšana un puķu dobju veidošana, ūdenstilpņu tīrīšana un ainavu labiekārtošana, pagalmu talkas, digitālās vai kultūras talkas, ziņoja LETA.

“Lielās talkas” organizatori aicina talkas vietas reģistrēt arī tos, kas vēlas individuāli piedalīties talkā. Šī gada Lielās talkas “kods” ir “Esam daba! Esam kopā! Esam Latvija!”.

