Par ENBL pirmajiem čempioniem šopavasar kļuva Vloclavekas “Anwil”, un Polijas klubu vidū līga izpelnījusies lielu popularitāti. Foto: ENBL

Raujas uz ziemeļiem Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latviešu pērn izveidotā Eiropas ziemeļu basketbola līga (ENBL) iekaro popularitāti un nākamajā sezonā tiek plānota 16 komandu no vismaz astoņām valstīm dalība, “Latvijas Avīzei” sacīja līgas ģenerālsekretārs Edgars Zanders.

No Anglijas līdz Izraēlai

Pirmo sezonu pērn sāka astoņas komandas no septiņām valstīm, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā krievi un baltkrievi tika izslēgti. Par čempioni kļuva Vloclavekas “Anwil” no Polijas. “Liepāja” un “Valmiera Glass VIA” noslēdza tabulu. “Šāda līga Eiropai vajadzīga, plānojot nākamo sezonu, bijām uz izķeršanu, grib spēlēt seši Polijas klubi. Domājām no katras valsts ņemt divas komandas, sapratām, ka jāņem vairāk, un būs četri poļu klubi, visi augstā līmenī, Ļubļinas “Start” parakstījuši Klāvu Čavaru, Sopotas “Trefl” – Rolandu Freimani,” sacīja Zanders. Ierindā paliek pirmās sezonas bronzas medaļnieki Brno “Basket” no Čehijas.

Projektu novērtējuši lietuvieši – interesi izteikušas trīs dienvidu kaimiņu komandas. Skaidrs ir, ka spēlēs Utenas “Juventus”. “Siauliai” cīnīsies FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur būs jāpārvar Spānijas “Unicaja” barjera – visticamākais, tas neizdosies, un tad leiši turpina rakstīt ENBL stāstu, ko pirmajā sezonā noslēdza ar sudraba godalgām. Līdzīgi ir ar “Jonava”, kas spēlēs FIBA Eiropas kausa kvalifikācijā, turpat jācīnās arī Tallinas “Kalev/Cramo”, bet igauņi tāpat kā iepriekšējā sezonā gatavi apvienot vairākus ārvalstu turnīrus.

Tāpat iesaistās Anglijas vienība Londonas “United”, kuras spēlētāji gājuši cauri Eiropas jaunatnes basketbola līgai, un tagad ar federācijas atbalstu izveidota komanda, kas balstīta uz U-23 vecuma spēlētāju bāzes, piepulcējot ASV koledžas beigušus basketbolistus. Spēlēs arī Ukrainas titulētā komanda Kijivas “Budiveļņik”, vēl neesot apstiprināts, kurā pilsētā komanda bāzēsies. Līgas tālākais dienvidu punkts būs Izraēlā, jo spēlēs arī 2021. gada FIBA Eiropas kausa ieguvēja Nesas Zionas “Ironi”. Ebreji gatavi visas spēles aizvadīt ziemeļu reģionā.

Latvijas komandas pagaidām vēl ir uz jautājuma zīmes. “Liepāja” un “Valmiera Glass VIA” gribētu spēlēt, bet vēl cenšas tikt skaidrībā, kā būs ar varēšanu. “Līdz augusta vidum turēsim vietu, uzskatām, ka tiem klubiem, kas uzticējās pirmajā sezonā un palīdzēja izveidot līgu, vienmēr būs tāda kā “wild card”,” pateicīgs ir Edgars Zanders. “Lasīju, ka Valmiera veidos jaunu komandu, arī Liepājā droši vien nebūs krasu izmaiņu. Jāsaprot, cik konkurētspējīgi viņi būs, jo līgā spēlēs laba līmeņa ārzemju vienības. Ļoti gribu, lai mūsējie spēlē, līgu veidojām Latvijas komandām, bet ir jābūt arī noteiktam līmenim, zaudēt ar lieliem rezultātiem – tas nav nevienam saistoši. Citas Latvijas komandas pagaidām neesmu uzrunājis, tas nebūtu korekti.”

Ilgstošs regress

Komunicējot ar Eiropas valstu basketbola cilvēkiem, Edgars Zanders secinājis, ka Latvijas komandām ir bēdīgi apstākļi. “Esmu komunicējis ar pilnīgi visām valstīm, un Latvijai ir vissliktākā situ­ācija. Iemesls nav radies šogad, ilgstoši gājis uz leju. Risinājums jāprasa cilvēkiem, kas par to atbild – klubiem, basketbola savienībai un arī valdības līmenī. Īstermiņā ļoti grūti kaut kas maināms,” uzskata Zanders.

Viņš kā piemēru min, ka Čehijā basketbola federācija atbalsta klubus, kas piedalās Eirokausos, tostarp Eiropas sieviešu basketbola līgā un ENBL, nosedzot dalības maksas un palīdzot ar ceļa izdevumiem. Līdzīgi arī Izraēlā. “Ziemeļu līgu veidojām, lai Latvijas klubiem ir lielāka starptautiskā pieredze, bet bēdīgi, ka mums ir tik grūta situācija, salīdzinot ar citām valstīm,” saka Zanders.

Arī klubiem vēl ir līdz galam neizmantotas opcijas. “Latvijā meklējam divus trīs lielos sponsorus, bet ārzemēs meklē 30, 40 un vairāk sponsoru, kas dod pa trim četriem tūkstošiem. Tāds piemērs ir Rapla Igaunijā, Luleo Zviedrijā, kur ir vairāk par 200 sponsoriem. Viņi burtiski gāja pa pilsētas centrālo ielu, pie visiem uzņēmumiem un prasīja, vai var atbalstīt klubu kaut vai ar 1000 eiro. Pretī iedod biļetes, cilvēki nāk uz spēlēm, un rodas ģimeniska atmosfēra. Latvijā uz finālu nevaram savākt pilnu olimpisko centru. Igaunijā pagājušajā sezonā uz visām spēlēm bija vienāda biļešu cena – desmit eiro. Cilvēkiem pateikts – nopērkot biļeti, jūs atbalstāt klubu. Par to naudiņu, rupji runājot, vienu spēlētāju dienā var pabarot. Igaunijā tas labi nostrādājis, fans aizies uz spēli neatkarīgi no tā, vai biļete maksā divus vai desmit eiro. Kāpēc varam uz teātri nopirkt biļeti par 25 eiro, bet ne uz basketbolu par desmit eiro?” retoriski vaicā Edgars Zanders. Starp citu, no Igaunijas dalībai ENBL pieteikušās arī “TalTech” un “Tartu Ulikool Maks&Moorits”, tātad kopā trīs komandas, tikmēr Latvijai pagaidām īstas skaidrības nav par nevienu.

Ziemeļu līgas izspēles formāts paliks līdzšinējais – ar sabraukumiem, divas grupas, regulārajā turnīrā septiņas spēles un izslēgšanas turnīrā iekļūs četras labākās.