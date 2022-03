Atbilstoši tirgus prognozēm bioloģisko ogļu globālā tirgus apmērs salīdzinājumā ar 2021. gadu dubultosies un sasniegs divu miljardu vērtību 2026. gadā. Publicitātes foto

Ražos ogles mēslojumam







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Baltijā lielākā kokogļu rūpnīca, Alūksnes novadā izvietotā “Marienburg” kā pirmais uzņēmums reģionā sācis bioloģisko ogļu ražošanu vietējam un starptautiskajam tirgum. Bioogļu ražošana šobrīd ir viena no visstraujāk augošajām ražošanas apakšnozarēm pasaulē.

Atbilstoši tirgus prognozēm bioloģisko ogļu globālā tirgus apmērs salīdzinājumā ar 2021. gadu dubultosies un sasniegs divu miljardu vērtību 2026. gadā. Bioogles ir specifiski izgatavots kokogļu veids, kas plaši tiek izmantots lauksaimniecībā, palīdzot ne vien paaugstināt ražību, bet arī sasniegt klimata neitralitātes mērķus, kas iekļauti Eiropas Savienības Zaļā kursa nosacījumos.

Bioloģiskās ogles kā augsnes mēslojumu šobrīd pasaulē visplašāk izmanto ASV, kas patērē līdz pat 25% globāli saražotās produkcijas, bet Eiropas Savienībā vislielākais šādas produkcijas patēriņš ir Vācijā. “Marienburg” rūpnīca, iepazīstinot lauksaimniekus ar dabai draudzīgo augsnes mēslošanas veidu, apņēmusies Latvijā 2022. gada ietvaros bez maksas izplatīt līdz 20 tonnām bioloģisko ogļu.

Šo ogļu izmantošana ir būtiska lauksaimniecības turpmākajai attīstībai. Patlaban Latvijā lauksaimnieciskās ražošanas rezultātā rodas 24% no kopējā nacionālā emisiju apjoma, un nozarei tas ir otrs lielākais apjoma īpatsvars ES, kas ir būtisks izaicinājums Eiropas Komisijā apstiprinātā Zaļā kursa ietvaros. Bioloģisko ogļu izmantošana palīdzētu samazināt šo emisiju apjomu, jo, tās iestrādājot augsnē, tajā tiek apglabāts ogleklis. Šādi lauku saimniecībām tiek nodrošināta klimata prasību izpilde. Bez tam, bioloģiskās ogles iestrādājot augsnē, tiek pozitīvi ietekmētas arī augsnes īpašības. Bioloģiskās ogles ir noderīgas ne vien lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, bet arī nelielu platību un hobija dārzkopjiem, rūpējoties par augsnes auglību, augu aizsardzību no kaitēkļiem, ražas pieaugumu un izaudzētās produkcijas veselīgumu. Nelielas bioogļu piedevas samazina slāpekļa oksīda (N2O) emisijas līdz pat 80% un novērš metāna emisiju no augsnes.

“Marienburg” Alūksnes novadā nodarbina 50 darbiniekus, rūpnīcas ražošanas jauda sasniedz 7200 tonnas gadā. Pērn rūpnīcas tehnoloģiskajā reorganizācijā ir ieguldīti vairāk nekā 600 000 eiro. “Marienburg” kok­ogles tiek eksportētas uz Lietuvu, Igauniju, Somiju, Zviedriju, Poliju, Čehiju, Ungāriju, Beļģiju, Franciju, Itāliju, Maltu, Apvienoto Karalisti, Īriju un Islandi.