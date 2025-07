Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Zīle: Ukrainas reformas korupcijas apkarošanā rada jautājumu – vai tās tuvina vai attālina valsti no Eiropas?







Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un viņa administrācijas rokās ir izskaidrot sabiedrībai pretrunīgi vērtētos lēmumus par korupcijas apkarošanas iestāžu pakļautības maiņu, intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja Eiropas Parlamenta (EP) viceprezidents un deputāts Roberts Zīle (NA).

Pēc viņa teiktā, no malas raugoties, šie lēmumi patiešām ir bijuši pārsteidzoši un negaidīti, bet jāņem vērā, ka sabiedrība nezina visas detaļas. Zīle uzsvēra, ka saskaņā ar mediju vēstīto Zelenskis nākamnedēļ piedāvās savas uzlabotas likuma izmaiņas, par kurām patlaban notiek sarunas.

Eiroparlamentārietis atzina – padomājot analoģijās, ja Latvijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju “paliktu zem prokuratūras”, tas būtu “liels sprādziens”, taču jāņem vērā arī fakts, ka Ukrainas gadījumā situācija varbūt nav tik vienkārša un tur ir augsts korupcijas līmenis.

“Tas ir lielā mērā Zelenska un viņa cilvēku rokās – paskaidrot sabiedrībai un atrast kompromisu, jo es pieņemu, ka ne vienmēr tas ir vienkārši melns un balts,” sacīja Zīle, piebilstot, ka vēl ir pāragri spriest, vai minētie lēmumi par pretkorupcijas iestāžu pakļautības maiņu tuvina vai attālina Ukrainu no Eiropas vērtībām.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka būtu labi, ja Ukrainā pēc šiem lēmumiem neuzvirmotu milzīgas iekšpolitiskās pretrunas.

“Pašlaik tas protestētāju skaits nav tik liels, bet prezidenta administrācijai un parlamentam noteikti ir jāskaidro sava pozīcija un jāmēģina tā labot,” rezumēja politiķis.

Kā ziņots, Zelenskis video uzrunā trešdienas vakarā solījis ierosināt jaunu likumu, kurā būs “visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas”.

Pirms tam Ukrainas Augstākā Rada atbalstīja un Zelenskis parakstīja plaši kritizētu likumprojektu, kas paredz Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) nonākšanu tiešā valsts prezidenta ieceltā ģenerālprokurora pakļautībā.

Likums izraisīja pirmos plašākos protestus Kijivā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma valstī 2022.gadā. Bažas par šo likumprojektu paudušas arī Eiropas Savienības (ES) amatpersonas.

“Es ierosināšu Ukrainas Augstākajai Radai likumprojektu, kas būs atbilde, kas nodrošinās spēku tiesībaizsardzības sistēmai. Un tiesībsargājošo iestāžu darbībā nebūs nekādas Krievijas ietekmes vai iejaukšanās, un, kas ir ļoti svarīgi, būs visas pretkorupcijas iestāžu neatkarības normas,” video uzrunā paziņoja Zelenskis.

“Un es ļoti gaidu no mūsu tiesībsargājošo un pretkorupcijas iestāžu vadītāju grupas, no Ukrainas ģenerālprokurora priekšlikumus par tām normām, kurām būtu jāstrādā. Tas būs prezidenta likumprojekts, un mēs to īstenosim kā daļu no mūsu valsts pārveides stratēģijas,” viņš piebilda.

Zelenska komanda uzsver, ka NABU un SAP ir jāattīra no Krievijas ietekmes un Krievijas aģentiem.

NABU izmeklē korupcijas gadījumus valsts institūcijās, bet SAP nodarbojas ar prasību uzturēšanu tiesā korupcijas lietās.