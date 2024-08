Reizenbergs: Nodokļu politika Latvijā ir tik ļoti sarežģīta un grūta, cilvēki no tā ir noguruši Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par nodokļu politiku, Andris Reizenbergs, “Gemoss” dzērienu eksperts un Rīgas domes neatkarīgais deputāts, izteicās, ka cilvēki ir ļoti noguruši no Latvijas nodokļu sistēmas.

Reizenbergs atklāj, ka, būdams restorāna un bāra vadītājs, viņš saskārās ar īstu murgu saistībā ar nodokļiem. “Tas bija ārprāts, tas bija murgs. Mēs vienkārši nespējām maksāt tos nodokļus, jo mēs arī nepelnījām tik daudz, bet darbinieks ir parakstījis darba līgumu un ir jāpilda visa nodokļu politika kāda tā ir Latvijā. Tas bija ļoti grūti.

Otrām kārtām, kad es taisīju un tirgoju siļķi kažokā, es biju pašnodarbinātais, un tad atkal bija citi nodokļi. Nebija tik traki, bet tad bija jāmaksā no peļņas. Vienvārdsakot, tā nodokļu politika Latvijā ir tik ļoti sarežģīta un grūta, ka cilvēki vienkārši ir no tās noguruši. Kā piemērs – varbūt mēnesī maksājam x summu par katru darbinieku neatkarīgi no tā, cik viņš saņem algā.”

Reizenbergs dalās ar novēroto, braukājot apkārt pa Latvijas kafejnīcām. Viņš stāsta, ka mazās kafejnīcas Latvijā nevar atļauties noalgot darbiniekus un palīgus. Tāpēc vairumā gadījumu strādā pats saimnieks/saimniece un viens darbinieks.

“Un tad viņi raujās tur melnu muti visu mēnesi. Jo tas nodokļu slogs par to darbu, nerunājot par visām sociālajām iemaksām, ir ļoti liels. Lai tu samaksātu 1000 eiro cilvēkam, lai viņš izdzīvotu, viņam jāsamaksā pie nepilniem 2000 un tas nav izdarāms, tāpēc lielākā daļa negrib maksāt.”

Reizenbergs norāda, ka varbūt ir jāpamēģina kaut kādi pilotprojekti.

Raidījumā viņš pārliecinoši pauž, liekot roku uz sirds, ka ikviens būtu laimīgs, ja ar cilvēkiem runātu, nevis slēptos. “Kāds izdomā un visi tagad maksā. Tā nauda neradīsies no zila gaisa.”