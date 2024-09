Rīdzinieki aicināti izveidot elektroauto uzlādes stacijas daudzīvokļu namu pagalmos, saņemot pievilcīgu atbalstu Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība” Māris Ozoliņš, “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs, informēja par jaunām iespējām, kā daudzīvokļu māju iedzīvotāji var uzlabot savus iekšpagalmus.

Viena no iespējām ir daudzīvokļu namu pagalmos izveidot elektroauto uzlādes stacijas: “Mēs varam piedāvāt sadarbību ar kompānijām, kas nodrošina elektroauto uzlādes stacijas. Mājas iedzīvotāji var nolemt un izvietot pie mājas šādas stacijas, un par to saņemt naudu no uzlādes stacijas īpašnieka,” skaidroja Ozoliņš.

Viņš uzsvēra, ka katra māja var saņemt līdz 10 000 eiro atbalstu, ko var izmantot remontdarbiem vai kaut kam citam, kam vēlas. Šī nauda tiek piešķirta par elektroauto uzlādes staciju izveidi, kas sniedz būtiskus ieguvumus ne tikai pašai mājai, bet arī tās iedzīvotājiem. “Ja māja izvēlas uzstādīt uzlādes staciju, tas palīdzēs veikt nepieciešamos remontdarbus un uzlabot kopējo infrastruktūru,” piebilda Ozoliņš.

Savukārt, par elektroauto enerģiju, ko uzlādē pie konkrētās daudzdzīvokļu mājas, maksā tas, kurš uzlādē savu auto.

Šī iniciatīva ir daļa no Rīgas pilsētas centieniem veicināt zaļāku un ilgtspējīgāku dzīvesveidu, kā arī nodrošināt ērtības iedzīvotājiem, kuri izvēlas elektriskos transportlīdzekļus. Ozoliņš aicina māju pārvaldniekus un kopienas apsvērt iespēju uzstādīt elektroauto uzlādes stacijas, lai izmantotu šo unikālo atbalsta programmu.