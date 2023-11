Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā, 18.11.2023

FOTO. Rīgā plaša svētku programma – ziedu nolikšana, militārā parāde, lāpu gājiens un vakarā koncerts pie Brīvības pieminekļa







Ziņa papildināta ar foto galeriju pl.13:10.

Rīgā šodien par godu valsts svētkiem notiek militārā parāde, koncerti un Valsts prezidenta uzruna pie Brīvības pieminekļa, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Svinot Latvijas Republikas Proklamēšanas 105.gadadienu, plkst.8 studentu akadēmiskās mūža organizācijas devās tradicionālajā piemiņas gājienā no Latvijas Universitātes galvenās ēkas uz Rīgas Brāļu kapiem.

No rīta plkst.9 Rīgas Domā notika ekumeniskais dievkalpojums, bet plkst.10.30 pie Brīvības pieminekļa norisinājās svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija.

Saeimā plkst.12 tika organizēta svinīgā sēde, kurā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) teica uzrunu Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienā.

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) laikā no plkst.11 līdz 16 Rīgas pasažieru ostā demonstrēs militāro tehniku. Savukārt 11.novembra krastmalā plkst.13.30 notiks NBS, Iekšlietu ministrijas vienību un ārvalstu vienību militārā parāde. Drošības apsvērumu dēļ NBS militārās parādes un tās ģenerālmēģinājuma laikā iedzīvotājiem būs ļauts šķērsot Vanšu tiltu, taču nedrīkstēs to izmantot pasākumu vērošanai.

No plkst.18 līdz 19.45 no Kārļa Ulmaņa pieminekļa notiks lāpu gājiens. Lāpu gājiens noritēs no Kārļa Ulmaņa piemineklis pa Raiņa bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu atpakaļ līdz Ulmaņa piemineklim.

Šodien plkst.19 pie Brīvības pieminekļa notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienai veltīts svinīgs pasākums – svētku koncerts “Tautas balsis dziesmās”, Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča svinīgā uzruna, kā arī pirmo reizi svētku vēsturē – multimediāls lāzeru uzvedums.

Par godu Latvijas dzimšanas dienas svinībām ir izveidots apvienotais vīru koris, kuru vadīs diriģents Edgars Vītols, lai kopā ar solistēm Anci Krauzi, Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu un Rūtu Dūdumu-Ķirsi izdziedātu latviešu tautas dziesmas. Īpaši šim koncertam jaunas aranžijas veido komponists un pianists Jānis Strazds, kura vadītā ritma grupa muzicēs kopā ar kori un solistēm.

Rīgā svētku dalībnieki no plkst.18 līdz 23 varēs vērot objektu grupu “Gaismas upe” gar Pilsētas kanālu – gaismas objekti “Zvaigžņu strauts” un “Uguns stabi” ar latvju rakstiem Bastejkalnā, “Gaismas tilti” uz trīs tiltiem pār Pilsētas kanālu (Bastejkalna, Brīvības ielas, operas), uguns objekti “Plūstošie raksti” un uguns objekti no projekta “Teragnia”.

Arkādijas parkā no plkst.19 līdz 23 varēs vērot audiovizuālo vides instalāciju “Gaismas pieskāriens”.

Esplanādē uz lielajiem svētku ekrāniem darbosies interaktīva vides instalācija “Mans raksts”, piedāvājot iespēju katram apmeklētājam radīt savu unikālo svētku saktu, kas stilizēti veidota no Latvijas reģionu tautastērpu rakstu ornamentiem. Laikā no plkst.18 līdz 23 svētku noskaņu apmeklētājos vairos īpaša DJ sagatavota programma šim vakaram, kā arī sapulcējušamies svinētājiem tiks piedāvāti karstie dzērienu un uzkodas.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā no plkst.11 līdz 18 skatāma Latvijas vēstures ekspozīcija, izstādes “Satversme 100+”, “Vainagošanās. Arheoloģiskie, etnogrāfiskie un laikmetīgie vainagi Latvijas kultūrā”, “Krāsainā Latvija”, “Latvijas valsts dibināšana”, “Nauda Latvijā”.

Latvijas Kara muzejā plkst.17 notiks folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” svētku koncerts.

“Mazajā ģildē” plkst.21 izskanēs svētku koncerts “Deg un kvēl, un nenodziest”, kurā jauniešu koris “Balsis” un pavadošā grupa Jāņa Miltiņa vadībā klausītajiem piedāvās dziesmas, kuras skanējušas Dziesmu svētkos un nes sevī spēcīgu latvietības un nacionālās pašapziņas vēstījumu. Koncerta vadītājs Gundars Āboliņš.