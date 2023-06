Patapa depozītglāzes FOTO: Ekrānuzņēmums/Facebook

Rīgā sāk testēt depozītglāžu sistēmu – pasākumu apmeklētājiem tiks piedāvātas vairākkārt izmantojamas glāzes







Turpinot atkritumu apjoma samazināšanu galvaspilsētā, Rīgā no nākamā gada īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībā un ielu tirdzniecībā pasākumu laikā vienreizlietojamo glāžu vietā būs jāizmanto vairākkārt lietojamas glāzes jeb depozītglāzes. Lai veiksmīgāk noritētu pāreja uz depozītglāžu izmantošanu, jauno sistēmu šogad testēs vairākos pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos.

Pirmais publiskais pasākums būs “Līgo Rīga Grīziņkalnā!”, kas norisināsies 23. jūnijā Grīziņkalna apkaimē. Vairakkārt lietojamās glāzes jau ir izmantotas kā brīvprātīga iniciatīva vairākās Latvijas pilsētās un pasākumos gan šogad, gan citos gados.

“Šāda sistēma nav nekas inovatīvs. Līdzīgu lēmumu ir pieņēmušas vairākas Eiropas un pasaules pilsētas. Atkritumu neradīšanai ir jābūt ērtai, un tā nevar būt tikai individuāla atbildība. Ceru, ka jau tuvākajos gados varēsim aizstāt ne tikai glāzes, bet arī vienreizlietojamos traukus, kā arī radīsim risinājumus ēdienu piegādei un kafijai līdzņemšanai arī ārpus pasākumiem,” uzsver Rīgas domes deputāte, Atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas vadītāja Mairita Lūse.

Rīga sper soļus, lai kļūtu par sertificētu bezatkritumu pilsētu (Zero Waste Cities) un turpina darbu pie atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanas un rašanās novēršanas. Dalīti vākto atkritumu apjoms Rīgā ir strauji pieaudzis, bet vēl svarīgāk par atkritumu šķirošanu ir to daudzuma samazināšana. Lai mazinātu vienreizlietojamo produktu radīto vides piesārņojumu gan to ražošanas, gan apsaimniekošanas posmos, Rīga pieņēmusi noteikumus par depozītglāžu izmantošanu no 2024. gada 1. janvāra.

Neatkarīgi no izmantotā materiāla, vienreizlietojamās glāžu ražošanas process rada ietekmi uz vidi, praktisku iemeslu dēļ to pārstrāde ir praktiski neiespējama, tās var piegružot pasākuma norises vietu. Pētījumi rāda, ka bieži jau piecas reizes izmantota depozītglāze rada mazāku ietekmi uz vidi nekā vienreizlietojamā alternatīva.

Pasākumos, kuros tiks izmantotas depozītglāzes, iegādājoties dzērienu pie kāda no tirgotājiem, būs jāiemaksā depozīta nauda par dzēriena glāzi. Atkārtoti uzpildīt dzērienu varēs tajā pašā glāzē, papildus neko nemaksājot. Dodoties prom, depozītglāzi varēs nodot speciāli izveidotā glāžu pieņemšanas punktā un atgūt iemaksāto glāzes naudu.