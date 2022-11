Aizstāvot galvaspilsētas sabiedriskā transporta biļešu reformas nepieciešamību, “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa vakar Rīgas domes ārkārtas sēdē uzsvēra, ka ar ievērojami samazināto mēnešbiļetes maksu uzņēmumam izdosies piesaistīt jaunus pastāvīgos pasažierus no Pierīgas novadiem, kuri strādā Rīgā. Attēlā: no 7. novembra līdz pat nākamā gada pavasarim pilsētas 1. maršrutā kursē “Rīgas satiksmes” Latvijas Republikas 104. gadadienai speciāli krāsots zemās grīdas tramvajs. “RĪGAS SATIKSMES” publicitātes foto

Jo vairāk brauc, jo izdevīgāk: Rīgas sabiedriskais transports daudziem kļūs dārgāks







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu Rīgas dome atbalstīja galvaspilsētas sabiedriskā transporta biļešu reformu. Tā stāsies spēkā jau šā gada izskaņā un paredz laika biļetes principa ieviešanu. Reformas rezultāts – “Rīgas satiksmes” pasažieriem līdz pat 74% palielināsies viena brauciena cena, taču būtiski izdevīgāki kļūs tā sauktie saliktie maršruti, kā arī regulārie braucieni ar mēnešbiļetēm.

Galvaspilsētas sabiedriskā transporta biļešu reformas ietvaros paredzētos pasākumus pirmdien izskatīja un apstiprināja Rīgas domes Satiksmes komitejā. Tad arī kļuva zināmas detaļas būtiskajām izmaiņām mobilitātes paradumos, ar ko turpmāk pilsētas sabiedriskajā transportā būs jārēķinās rīdziniekiem un Rīgas viesiem, par ko domes pārstāvji informēja jau oktobrī.

Jo vairāk brauc, jo izdevīgāk

Galvenās pārmaiņas paredzētas, atsakoties no 135 dažādiem biļešu veidiem un ieviešot laika biļetes.

Kopumā būšot divas laika biļetes. Lētākā būs 90 minūšu biļete, kas maksās 1,5 eiro, un ar to varēs braukt vairākos transportlīdzekļos attiecīgo minūšu skaitu. Otra būs 24 stundu biļete, kas maksās 5 eiro.

Maksa tikai vienam braucienam palielināsies no 1,15 eiro līdz 2 eiro. Realitātē viena brauciena biļeti par 2 eiro varēšot nopirkt pie autobusa vadītāja, turklāt tikai vienā maršrutā – 22. līnijas autobusā, kas kursē no un uz Rīgas lidostu.

Maksu par mēnešbiļetēm paredzēts samazināt par 40%: no 50 līdz 30 eiro. Savukārt trīs dienu biļete maksās 8 eiro, piecu dienu biļete – 10 eiro.

Tādā veidā Rīgas dome sabiedriskā transporta pakalpojumu cenas iecerējusi izlīdzināt ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām.

Atsevišķām grupām – dārgāk ar visiem atvieglojumiem

Pēc biļešu reformas ieviešanas plānots saglabāt arī līdzšinējās atlaides. Piemēram, studentiem, pedagogiem un medicīnas personālam mēnešbiļetēm būšot spēkā 50% atlaide.

Tomēr turpmāk paredzētas tikai viena veida mēnešbiļetes, kas maksās 30 eiro. Līdz ar to, piemēram, jau minētajiem pedagogiem un studentiem brauciena maksa tomēr pieaugs, jo patlaban pedagogiem vienā maršrutā mēnešbiļete visām dienām maksā 10 eiro, bet mēnešbiļete darbdienām maksā 8 eiro.

Līdzīga situācija būs arī ar studentiem, kuri vienā maršrutā varēja nopirkt mēnešbiļeti par 10 eiro, bet turpmāk tā maksās 15 eiro.

Taču izmaiņas neskaršot tās pasažieru kategorijas, kam piešķirtas 100% atlaides. Līdz ar to arī turpmāk seniori, skolēni un cilvēki ar invaliditāti Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas. Savukārt jaunums būs 100% brauciena atlaide strādājošajiem pensionāriem.

Braucienus tuvina pašizmaksai

Par plānoto reformu “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa izteikusies, ka, paaugstinot viena brauciena biļetes cenu, tā pietuvosies viena brauciena pašizmaksai, kas pašlaik esot 2,04 eiro.

Uzņēmuma vadītāja arī uzsvērusi, ka pašreizējā biļešu sistēma esot pārāk sarežģīta. Esošos 135 biļešu veidus nepārzinot neviens, un ir biļešu veidi, kurus lietojot minimāli.

Biļešu sistēmas vienkāršošana ļaušot labāk plānot savienoto maršrutu izveidi un pasažieru pārsēšanos. Innusa cer, ka pieejas maiņa biļešu klāstā, pārejot uz lētākām mēnešbiļetēm un laika biļeti, likšot mainīt pasažieru paradumus. Un rezultātā pieaugšot pasažieru skaits, jo daļa līdz šim braukusi bez biļetes, tādēļ ka neesot bijis iespējams atļauties mēnešbiļetes.

Ieviešot jauno biļešu sistēmu, “Rīgas satiksmes” vadība cer, ka ieņēmumi varētu pieaugt pat par miljonu eiro gadā.

No 31. decembra

Jauno biļešu sistēmu plānots ieviest no šī gada 31. decembra. To darīšot ar nolūku, jo gadu mijā Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas. Līdz ar to tikšot iegūtas trīs naktis, kuru laikā visās biļešu tirdzniecības vietās varētu pagūt ievadīt jaunos datus, un no 2. janvāra jaunā sistēma varētu sākt strādāt.

Plānots noteikt arī 60 dienu pārbaudes laiku, kurā darbosies vēl vecās biļetes, kas iegādātas līdz 31. decembrim. Savukārt jau decembrī pasažieriem būšot nodrošinātas iespējas nopirkt arī jaunās mēnešbiļetes. Jaunās biļetes varēšot iegādāties, izmantojot līdz šim esošos biļešu datu nesējus – gan dzeltenos e-talonus, gan rīdzinieka kartes un QR koda biļetes.

Biļešu reformas sakarā Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītājs Olafs Pulks sabiedriskā transporta pasažierus aicinājis uzmanīgi parēķināt, kādi braucieni viņiem ir izdevīgi.

Piemēram, iegādājoties 90 minūšu biļeti, realitātē pasažieris varēšot braukt arī ilgāk, jo šīs biļetes darbības laiku aprēķināšot no pirmās validācijas. Savukārt pēdējo reizi to varēšot validēt arī 89. minūtē un turpināt braucienu arī pēc 90 minūšu beigām.

Līdzīgs princips attiekšoties arī uz pārējām laika biļetēm. Arī tām pēdējo validāciju varēšot veikt pēdējā minūtē, braucienu turpinot līdz maršruta galam.

Vēlas arī vienoto biļeti

Rīgas domes vadība pastāvīgi apliecina, ka sabiedriskais transports Rīgā esot paliekoša pašvaldības prioritāte. Līdz ar to tikšot darīts viss, lai pārvietošanās ar sabiedrisko transportu iedzīvotājiem kļūtu arvien pievilcīgāka.

Lai cerētu uz būtisku pasažieru mobilitātes paradumu maiņu ne tikai galvaspilsētā, bet arī blīvi apdzīvotajā metropoles areālā, transporta biļešu reforma tikai Rīgas maršrutos diezin vai būs pietiekama.

Nav pirmais gads, kad valdības un pašvaldības amatpersonu diskusijās pārrunāta arī tādas sabiedriskā transporta vienotas biļetes sistēmas izveide, kurā būtu iekļauti arī braucieni vilcienā un Pierīgas autobusu maršrutos.

Vai šajā virzienā ir panākts kāds progress, vai Rīgai un pēc tam Pierīgai nebūs jāveido atkal jauna kopīga biļešu sistēma, “Latvijas Avīze” vaicāja Rīgas domes Satiksmes komitejas vadītājam Olafam Pulkam.

“No vienotās biļetes izveidošanas idejas joprojām neesam atteikušies. Cik zinām, tad Autotransporta direkcija šajā virzienā kaut ko dara, taču ļoti lēni. Pavisam noteikti vēlamies, lai maršruti būtu apvienoti un pasažieriem sabiedriskā transporta lietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un izdevīgāka. Savā biļešu sistēmā galvenokārt mainām tikai tās pārvaldīšanu, padarot to vienkāršāku un ērtāk izmantojamu.

Visi datu nesēji būtībā paliek tie paši. Par to, kā mums iet, Autotransporta direkcija interesi neizrāda – jāsaka, kā ir. Pierīgas un reģionālajos pārvadājumos ir problēmas. Piemēram, Ādažos, kur direkcijas konkursā uzvarējušie pārvadātāji pakalpojumu nevarēja nodrošināt. “Rīgas satiksme” Pierīgas maršrutos dotos labprāt, uzņēmumam ir nepieciešamā kapacitāte. Taču direkcijā izskata visādus citus variantus, pie mums nav pat painteresējušies.

Taču to, lai mūsu biļetes ir vienotas ar Pierīgas autobusu un vilcienu maršrutiem, vēlamies pavisam noteikti. Piemēram, vilciens jau tagad ir arī Rīgas iekšpilsētas transports. Rīgas domes lēmums par laika biļetēm būtībā ir pirmais solis šajā virzienā,” vērtē Olafs Pulks.